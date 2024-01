Una plantación 'indoor' desde 400 euros: los 'grow shop' buzonean sus ofertas por la Vega de Granada

El Ministerio de Sanidad ha vuelto a poner sobre la mesa la regulación del cannabis medicinal. Un ejemplo de cómo la sociedad está normalizando o banalizando esta droga, según opiniones. Tanto es así que, en el caso de Granada, muchos vecinos, especialmente de la Vega, reciben publicidad de grow shop en sus buzones, como antes recibían las ofertas del supermercado, para comprar equipamientos completos para el cultivo indoor. No especifican el tipo de plantas pero las imágenes son claramente alusivas.

De hecho, si antes había ofertas en carne o pescado, ahora los hay en fertilizantes y abonos para el cultivo, incluso hay ofertas de 3x2 en semillas, todo ello bajo el amparo de una normativa algo laxa, que por ejemplo permite la compraventa de semillas cuyo THC (el componente psicoactivo) no supere el 0,3%. Sin embargo, un repaso por varias de las webs de este tipo de establecimientos muestra claramente cómo se venden semillas con un contenido de THC que supera ese porcentaje ampliamente.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por este periódico explican que estos anuncios son completamente legales, lo que no quita el debate ético de que este tipo de negocios queden a la vista de, por ejemplo, los más pequeños de la casa, como se han quejado algunos de los vecinos que han recibido la publicidad en los buzones. De hecho este tipo de negocios no solo se publicitan a través del buzoneo, también lo hacen en autobuses y carteles en la Circunvalación.

El problema, insisten desde el Instituto Armado, es qué se hace después con el material que se compra, ya que estas tiendas venden abonos que pueden ser empleados para cualquier tipo de cultivo, no solo el cannabis.

A principios de año, la propia Guardia Civil, junto a Agricultura, participó en una campaña que incluyó a cerca de medio centenar de estos centros en Granada, llegando a multar económicamente a varios de los mismos, aunque varias de las mismas han sido anuladas, aunque cabe recurso, precisamente al no quedar demostrado que su uso estaba relacionado con el tráfico de drogas.

El problema surge, de nuevo, porque estos establecimientos no solo venden semillas, también es posible comprar materiales como iluminación, aires acondicionados, filtros de absorción de olor o incluso armarios de cultivo.

Un cálculo rápido permite comprobar cuánto costaría montar una plantación in door: una iluminación de 600 watios ronda los 70 euros; un precio similar tiene un armario para plantar, que apenas supera los 60x140 cm, ubicable en cualquier lugar de casa; los sistemas de extracción de aire son algo más caros y costosos de colocar, y su precio total puede superar los cien euros, todo ello sin incluir los gastos derivados de, por ejemplo, sacar el tuvo de extracción a través de una pared; sumando el coste de los fertilizantes y las propias semillas, el precio final supera los 400 euros. Se trata, por supuesto, de una inversión inicial, pues a ello habría que sumar tanto los posteriores gastos de abono como el gasto extra en la factura de la luz.

Un precio quizá demasiado elevado para alguien que desee dedicarse a este mundo por autoconsumo o para un hipotético fin médico, pero sí para quien vea en este mundo un posible negocio, algo especialmente preocupante en una provincia como Granada, donde la Guardia Civil no para de desmantelar plantaciones in door.

Al mismo tiempo, las distintas tiendas dedicadas a este servicio, donde es posible comprar en físico o a través de la web (lo que ha abierto el negocio no solo a Granada si no a toda España) y siempre a mayores de edad, se hacen responsables del envío a casa, pero no del montaje, que una vez más es responsabilidad del cliente lo que se haga con el material comprado.

Los clubes cannábicos

Además de los grow shop también están creciendo los clubes cannábicos, zonas recreativas que giran en torno al consumo y la afición de esta droga. En Granada existen varias de estas instalaciones, incluso cuentan con su propio perfil en redes sociales como Tripadvisor, muestra de que son empresas que operan dentro de la legalidad, aunque con matices.

Para empezar, y como ocurre con los grow shop, este tipo de locales son exclusivos para mayores de edad, y por norma general están cerrados a los miembros, por lo que es necesario inscribirse (previo pago de una cuota) para poder acceder muchas veces contando con la invitación de un miembro, lo que lleva también a disponer de un listado de sus miembros.

Así, estas asociaciones, que además del consumo promueven otra serie de actividades lúdicas, se mueven en una especie de limbo legal, donde el autoconsumo sí está permitido y, al mismo tiempo, al producirse en un espacio cerrado y entre miembros, se esquiva el fantasma del tráfico de drogas que castiga el Código Penal y el consumo "en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos" que sí está penado en Ley de Seguridad Ciudadana.