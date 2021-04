El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Granada reconoce que hubo pacto del 2+2 con el PP en la Alcaldía

Se acerca el mes de mayo, mes en el que se espera la comparecencia del concejal y expresidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, para reclamar el 2+2 que lleva defendiendo desde la investidura de Luis Salvador como alcalde en 2019 y se suman las voces que ahora confirman que sí hubo pacto local tras la negociación nacional en Madrid.

Y en un momento de incertidumbre política a nivel nacional y de cambios de políticos de partidos, se están confirmando ahora versiones que antes no se daban por buenas o se tapaban. Hace unos días abrió la veda Fran Hervías, ahora en las filas del PP y ex de Cs que cerró el pacto de Alcaldía en la capital desde Madrid, que dijo en una entrevista al diario Ideal que Luis Salvador lo ha traicionado y que él cerró un pacto a 4 años pero que antes de la votación hubo negociaciones locales en el Hotel Meliá y que gente del PP y de Cs le han confirmado que Pérez propuso un 2+2 y Salvador aceptó.

Ahora ha seguido su estela el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, que en Cs era del sector de Hervías y ahora muchos lo posicionan como el próximo en dar el salto al PP, aunque en Andalucía se ha frenado desde las direcciones regionales los posibles trasvases entre partidos.

Olivares ha confirmado hoy a preguntas de la prensa en una comparecencia sobre Comercio que hubo un reconocimiento del 2+2 por parte de Luis Salvador a Sebastián Pérez. "Mis padres me enseñaron que la responsabilidad tenemos que ejercerla cada uno y lo que yo conteste hoy aquí es mi responsabilidad. Me enseñaron a que no había que mentir, a qué había que decir la verdad sobre todo y tengo que decir que es tal y como ha contado Fran Hervías".

"Tengo que reconocer que eso fue así, pero también que esto no distrae para nada el trabajo de ninguno de los que estamos en el equipo de gobierno. Nos estamos dejando la piel cada día para sacar proyectos adelante. Yo, por mi parte, voy a seguir estando volcado en mis áreas, en mi parte delegada, pero como no me gusta huir ni dar vueltas tengo que decir que así fue y que en absoluto esto paraliza la actividad del equipo de gobierno", ha dicho Olivares.