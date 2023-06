Un problema en la medida del ancho de los raíles obliga a retrasar el funcionamiento del cambiador de Granada

Una obra que se pudo acabar simplemente en un año va camino de más de tres. El cambiador de ancho de Granada no estará operativo este verano como se preveía y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias sigue sin poner una fecha definitiva para poner en marcha la nueva infraestructura que mejorará la calidad de los servicios ferroviarios entre Granada y Almería, y que también se espera que suponga la cuarta frecuencia por línea de Alta Velocidad con Madrid. Lo que debía estar para junio de 2020 y que normalmente tiene un plazo de ejecución de doce meses ya ha cumplido 36, habida cuenta de que el parón por la pandemia del coronavirus solo duró unas semanas. Los dos últimos contratiempos son, de un lado, que Adif acaba de recibir un nuevo desvío del cambiador, que ya debía de estar colocado desde abril, y por otro un problema con el ancho de las vías convencionales en el tramo entre la estación de Granada y el desvío citado: no estaban puestas donde debían.

Esta es la problemática que se han encontrado en las obras que, según Adif, ya están "culminadas en su práctica totalidad", a consulta de este diario. Unas actuaciones que llevan más de un año con el "casi" de terminadas pero que no terminan de estarlo. Hasta esta misma semana, en las inmediaciones del cambiador había trabajadores haciendo obra de ingeniería y hace pocos días se levantaron las señales verticales. Un paso tortuoso que ha tenido un contratiempo serio cuando se instalaron los desvíos de acceso al cambiador entre marzo y abril de este año, y que obligaron a cortar por completo la línea de AVE durante un fin de semana, y la convencional con Almería un mes. Según informan fuentes ferroviarias acreditadas, a la hora de instalar los desvíos, en las mediciones posteriores de validación los técnicos de Adif se encontraron con que el hilo correspondiente al ancho ibérico no estaba bien ajustado a sus medidas (1,668 metros) y que no se cumplían entonces las medidas de seguridad.

Rehacer el trabajo

Esto obligó al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, según fuentes muy próximas al asunto, a cambiar todo el tercer hilo correspondiente al ancho convencional en el tramo comprendido entre la estación de Granada y el vial de acceso al propio cambiador, lo cual ha sido un contratiempo a la hora de avanzar en la instalación de los desvíos a iniciar las pruebas de homologación con trenes. Este hecho no era óbice para que por el lugar pudieran circular los trenes de Media Distancia, el turístico Al-Andalus, u otro tipo de trenes, ya que las medidas de seguridad atañen en concreto a los tipos de tren que sí circularán en ancho mixto entre Granada y Almería. Además, la zona estaba señalizada con limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora.

Este contratiempo sucedió cuando "todo ya estaba hecho", según estas mismas fuentes. Estos carriles fueron de las primeras actuaciones que se llevaron a cabo en las obras de instalación del cambiador. Era necesario cambiar las traviesas en el trayecto entre la estación de la Avenida de Andaluces y la zona del cambiador para que pudieran ser de ancho mixto, es decir, tres raíles para que los trenes de ancho internacional (o UIC) y de ibérico pudieran circular por esa vía. Una vez cambiadas, se procedió a instalar los tres carriles (o hilos), para lo cual la empresa adjudicataria de las obras contó con el material necesario como bateadoras y encarriladoras, que han sido parte del paisaje de esta zona de la ciudad en los últimos meses.

Otro desvío

También llama la atención que entre el este miércoles y ayer, Granada haya recibido un nuevo desvío relacionado con las obras del cambiador de ancho. Se trata, según fuentes próximas a la actuación que se lleva a cabo en el Cerrillo de Maracena, del que se corresponde con el de acceso de tres hilos a la vía que lleva a la caseta que guarda el mecanismo de Talgo encargado de ensanchar o achicar la distancias entre los ejes de rodales de los trenes. Hace semanas parecía estar puesto. Otras fuentes apuntan a que ese desvío es uno que lleva a una vía de apartadero en la vieja estación de Albolote, y que permitiría maniobrar a los trenes.

Esta actuación también explica el retraso en la finalización de las obras y, sobre todo, de la puesta en marcha ya no del propio cambiador, sino de las pruebas de homologación y fiabilidad del mismo. La llegada de este nuevo desvío, da igual el lugar en el que vaya instalado, es reflejo de esta nueva patada en el calendario ya que para su instalación se procedió a cortar durante un mes, entre marzo y abril de este año, la vía Granada-Moreda-Almería y prestar el servicio el autobús. Es decir, los desvíos de toda la línea relacionados con el cambiador ya debían estar terminados de instalar en abril de este mismo año.

Adif: "proceso normal"

Adif explica que "los desvíos están siguiendo el proceso de ejecución normal de cualquier desvío en cualquier obra". Es decir, "se monta, se comprueba y, si hay alguna medida fuera de tolerancia (en montajes de desvíos nuevos, los valores de tolerancia son muy exigentes), se ajustan, se vuelve a medir y así sucesivamente, hasta que el ajuste sea perfecto". El Administrador, además, dice que "no se ha detectado ninguna incidencia extraordinaria" a pesar "de una mayor complejidad en su instalación que en otros contextos".

"Por su carácter innovador (incorporan una tecnología que mejora el rendimiento y mantenimiento de modelos anteriores), los nuevos desvíos en ancho mixto que comunican el cambiador con las líneas de Moreda y Antequera deben completar un proceso de validación técnica. Este proceso consiste en comprobar que todas las características técnicas de las instalaciones y su funcionamiento cumplen los estrictos parámetros de calidad y seguridad establecidos en la normativa ferroviaria, e incluye entre otras operaciones el paso de trenes por los desvíos, primero a velocidades mínimas y finalmente a velocidades de explotación", añade Adif.

Con lo que, según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, "en las próximas semanas se iniciará la última fase del proceso de validación técnica de los nuevos desvíos en ancho mixto que permitirán conectar el cambiador con las vías de ancho convencional y ancho estándar (Alta Velocidad), así como las pruebas de fiabilidad de las instalaciones". El Adif ha anunciado también que, de forma paralela, están trabajando en el expediente que deberá presentarse a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para que autorice la puesta en servicio del cambiador.

En esta fase se espera que se empleen ya, por fin, los trenes de ancho variable para esas validaciones. Una de las buenas noticias en este sentido es que en las últimas semanas se han podido ver los nuevos trenes Talgo Avril, de ancho variable, haciendo pruebas de homologación ya con las libreas de Renfe, en concreto de su sucursal de bajo coste AVLO. Esto significa que su entrega y puesta en servicio está próxima y 'liberará' a los trenes de la Serie 730, que realizan los servicios Alvia, y que son los destinados a realizar la futura conexión Madrid-Granada-Almería pasando por el cambiador de ancho del Cerrillo de Maracena.

Sin cuarto tren

Las previsiones tanto de Adif como de Renfe es que en este junio ya estuviera operativo el cambiador de ancho y que al menos hubiera un tren que lo utilizara para cubrir la ruta Almería-Granada-Madrid, acortando, aunque tampoco por mucho, el tiempo de viaje entre la capital de España y la almeriense, la cual a día de hoy está cubierta por dos servicios con tren Talgo convencional muy lentos y que padecen continuas averías. Era, además, uno de los horizontes a corto plazo que se preveían en el plan presentado el año pasado por el propio Ministerio de Transportes cuando presentó el Estudio Funcional del Corredor Mediterráneo en el tramo Granada-Almería.

Sin embargo, el plan no se ha cumplido y Adif aún no ha concluido estas obras que se esperaban como agua de mayo tanto en Almería como en Granada, que con este nuevo servicio por tren alcanzaba la cuarta frecuencia por la vía de Alta Velocidad con Madrid, y que se lleva reivindicando desde que comenzaron los servicios AVE en junio de 2019, hace cuatro años. También se puede dar la circunstancia, si tarda mucho más en el tiempo en ponerse en marcha el cambiador, que este haya estado de obras más tiempo que el servicio que va a prestar. Y es que superando ya los cuatro años de ejecución, en 2026 dejaría de funcionar ya que es cuando está previsto que se ponga en marcha el AVE Almería-Murcia, y que conllevará el corte de la vía desde Granada para poder realizar las obras de adaptación de esta al Corredor Mediterráneo. Y para ello quedan, según los planes, tres años.