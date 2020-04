Epidemias, guerras... ¿Qué ha impedido la procesión del Corpus en Granada en los últimos 500 años?

El pasado 21 de abril de 2020 se conoció la noticia por la cual el Ayuntamiento y la Federación de Asociaciones de Casetas Tradicionales de Granada acordaron suspender la celebración de las Fiestas del Corpus 2020. En una reunión en la que, junto al Arzobispado, también se decidió no realizar la tradicional procesión de la Custodia del próximo 11 de junio por las calles, el Jueves del Corpus Christi, un día en el que el centro de la ciudad se abarrota de gente para contemplar al Santísimo Sacramento del altar.

No ha sido la única vez en la que no ha podido celebrarse por las calles esta primera procesión sacramental granadina con más de 500 años de antigüedad, cuando los Reyes Católicos la implantan Arzobispo Hernando de Talavera tras la rendición de Granada por parte de los musulmanes. Según el historiador del arte para el patrimonio histórico, David Rodríguez Jiménez-Muriel, hasta ahora la procesión del Corpus Christi no ha podido realizarse “en seis ocasiones anteriores, siete con la presente”. “La peste bubónica de 1679, el cólera de 1834 y 1835, el cólera morbo de 1885 o la temida gripe de 1918 y 1919” no fueron la causa, sino “los climas bélicos”, señala.

Los climas bélicos que azotaron Granada durante los siglos XVIII y XIX fueron causantes de que la ciudad no pudiera disfrutar de uno de sus días más grandes.

La invasión francesa de 1810 y 1811 y los cuatro primeros años de la II República, fueron culpables de que no hubiera procesión del jueves grande de Granada. Sin embargo, Jiménez-Muriel afirma que “curiosamente en 1935 sí hubo” y “ni la Guerra Civil pudo hurtarle a los granadinos su tradición, su devoción y su historia cultural”.

Es inevitable hablar “de cultura y arte cuando uno pone los ojos en nuestro Corpus” comenta Jiménez-Muriel, pues “desde 1536 se hacen esfuerzos patrimoniales y se generan corrientes estéticas” como las carocas, “hijas de los concursos pictóricos del siglo XVII” señala. Hoy en día, tenemos “un conjunto procesional donde caben cinco siglos de historia, tanto como en la del Corpus Christi” afirma.