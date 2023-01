Los 5 productos gourmet que no pueden faltar en una celebración especial

La gastronomía española es una de las más famosas en todo el mundo, y no es de extrañar, ya que nuestra calidad productiva es capaz de llegar a lo más alto cuando hablamos de productos gourmet. En este orden de ideas, si tienes algún tipo de celebración especial pendiente, te recomendamos que hagas una lista de la compra para hacer que tu evento tenga una propuesta culinaria increíble. Aquí te dejamos cinco opciones que nunca pueden faltar si tienes invitados en casa, todos ellos sujetos a un grado de excelencia que hará las delicias de todos y cada uno de los paladares que allí se encuentren.

Embutidos y quesos, la magia española

Entre todos los productos que hay en nuestro país, los embutidos y los quesos, gozan de un papel de especial importancia. En tiendas especializadas en productos gourmet, como Sabor a España, disponen de una sección especialmente dedicada a estos artículos. De este modo, se puede simplificar de forma radical todo lo relativo a la compra de estas verdaderas maravillas de nuestra tierra.

El jamón serrano, el lomo, el salchichón o cualquier variedad de queso, como el manchego, son la mejor forma de abrir el apetito en una celebración especial. Siempre y cuando tengan el sello gourmet del que te venimos hablando, asegurarás que todos los invitados se llevan una alegría al ver cómo van saliendo estos platos. Eso sí, no te sorprendas si se acaban a toda velocidad.

Turrones para un postre único

Pasamos de los entrantes directamente al postre. Para ello, queremos hablar de los turrones, concretamente de los que disponen en Sabor a España, para su compra en la página web. Esta empresa lleva desde 1909 en la industria del turrón y ha mantenido una apuesta firme por la producción orgánica, utilizando un 100% de ingredientes naturales.

En cada pieza de turrón que compres, tendrás la garantía de que se emplea al menos un 60% de almendras, erradicando de la ecuación cualquier tipo de conservante o aditivo. En consecuencia, podrás disfrutar de la más alta calidad artesanal, sin tener ni tan siquiera que moverte de casa, recibiendo el pedido en unos pocos días, para así tenerlo todo a punto de cara a ese evento tan especial que estés preparando.

Que no se te olvide el chocolate

Ahora bien, el turrón está genial, pero, ¿qué hay de un buen chocolate? Sin duda alguna, cuando llega el momento del postre, las bandejas con bombones y macadamias, vuelan con absoluta rapidez. Y no es para menos, ya que a todo el mundo le gusta concluir su jornada gastronómica con un aroma puro a cacao, dejándose embriagar por su delicioso sabor.

De nuevo, en Sabor a España han hecho una firme apuesta por respetar la tradición en la elaboración de chocolates gourmet. Nada de conformarse con las tablas que venden en los supermercados. Una celebración única merece productos insuperables, y gracias a esta tienda, ahora online tienes todo lo que necesitas a un simple clic de distancia.

Vinos de alto nivel, sello de nuestra gastronomía

No, no nos hemos olvidado del vino. Da igual si es durante el aperitivo, la comida, el postre o incluso durante el resto de la velada, esta bebida no puede faltar en ningún momento. España tiene las mejores bodegas del mundo, demostrando así el poder productivo en materia de enología que caracteriza a nuestra tierra.

Si no eres un experto en este sector, te animamos a que te quedes con aquellos que cuentan con Denominación de Origen. Un certificado que otorga de por sí calidad al producto, para que sepas que al descorchar la botella, todos los comensales van a tener las copas llenas de un auténtico manjar.

Garrapiñados y la tradición productiva

Queremos terminar con unos productos que pueden entenderse como aperitivos y como postre, a partes iguales, gozando de una impecable versatilidad para dar un extra de glamour a tu evento. Los frutos secos garrapiñados son un sello inconfundible de nuestra gastronomía y en Sabor a España tienen tantas opciones como puedas imaginar.

Almendras, nueces, pipas, cacahuetes, pistachos o todos ellos en un inmejorable surtido, son algunas de las opciones más destacadas del catálogo de esta plataforma web. Como puedes imaginar, se han elaborado de manera artesanal, para sacar a flote todo su sabor; haciendo que tus invitados se lleven un recuerdo exquisito de esta celebración tan especial.