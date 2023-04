Los pronósticos auguran a que la sequía durará otro año en la Costa de Granada

En los días previos a la convocatoria de la comisión de desembalse prevista por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para el próximo lunes, los pronósticos se alían con el pesimismo y todo apunta a que no lloverá en los próximos meses lo suficiente para paliar la situación de sequía que también sufre Granada.

En la provincia, los datos del Análisis de la sequía que publica mensualmente la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta señalan que el porcentaje de que el escenario actual cambie es escaso. Tan mínimo como la lluvia caída en lo que va de año hidrológico. Desde octubre -mes en el que empieza el año hidrológico- en la estación de Lancha del Genil se han recogido 199,4 litros por metro cuadrado. La media histórica para este periodo en este punto es de 286,17 litros por metro cuadrado. Son 86 litros menos y lo más probable es que, cuando finalice el año, en septiembre, la situación sea similar.

El citado Análisis de la Consejería del pasado mes de febrero apunta sin dudas que "el año hidro meteorológico puede calificarse hasta el momento como muy seco". Ha llovido, estima el documento, un 40% a lo que se considera normal. En cuanto a la sequía pluviométrica, se determina que es "severa" en la región, con comarcas especialmente afectadas. Entre ellas está la Costa de Granada, que se encuentra en una situación de sequía "excepcional". Baza, Huéscar y Alpujarra, por otra parte, están en sequía "extraordinaria" y el resto de comarcas granadinas se mueven, según los indicadores que maneja la Junta, entre una situación de sequía moderada (tal es el caso de Iznalloz) y severa (Valle de Lecrín, Montefrío, Vega y Guadix).

¿Va a cambiar esta situación en los próximos meses? Todo apunta a que no. La probabilidad de permanecer en situación de sequía a lo largo del siguiente año se basa en series históricas. Con el análisis de lo ocurrido se determina un porcentaje de probabilidad de que misma situación se prolongue y, en el caso de la provincia, esta tasa está por encima del 66% -umbral que se sitúa como probabilidad alta- prácticamente en todas las comarcas.

A doce meses vista quien parece que peor lo tiene, siempre según el Análisis de la sequía que publica mensualmente la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, son los municipios de la Costa. Se estima que la probabilidad de que sigan en situación de sequía es del 83% dentro de doce meses. Es la tasa más alta para toda Andalucía, compartida por comarcas como La Janda en Cádiz y la Sierra de Segura, en Jaén.

También están con un riesgo "alto" de carestía de agua la Vega (67% dentro de doce meses), Baza (79%), Huéscar (79%), Montefrío (69%), Alpujarra (71%) y Valle de Lecrín (66%). El pronóstico es sensiblemente más optimista para Guadix y Alhama (las dos comarcas con un 64% de probabilidad de seguir en la misma situación de sequía dentro de un año) e Iznalloz (57%).

"Dado el elevado déficit pluviométrico acumulado y la escasa probabilidad de que se registren precipitaciones necesarias para superar la situación de sequía, la probabilidad de permanecer en esta situación es muy elevada en la inmensa mayoría de comarcas andaluzas", reconoce el informe de la Junta, que apostilla que no puede preverse "una mejora sustancial" hasta que comience el próximo año hidrológico, en octubre de 2023.

El hecho de que no vaya a llover en verano -y menos todavía para recuperar los niveles de agua embalsada medios para este periodo- no es una sorpresa. Comienza ahora el periodo seco en la provincia de Granada. Según los datos promedio recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en abril la media histórica es de 36 litros por metro cuadrado, en mayo este indicador cae a los 28 litros por metro cuadrado, en junio la media es de once litros, en julio apenas caen dos litros por metro cuadrado y en agosto el promedio es de otros raquíticos cuatro litros. Con estos volúmenes poco se puede hacer para paliar una situación que se arrastra desde hace años. En febrero -mes que de media registra 38 litros por metro cuadrado- cayeron 2,7, según los datos de la Aemet y publicados en el informe de pluviometría de marzo.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sitúa en el umbral de "emergencia", un mes más, las unidades territoriales de Hoya de Guadix, Bermejales y Regulación General, unidad de la que forma parte el norte de la provincia. Está en alerta la Vega Baja de Granada y en prealerta la Vega Alta.

Ante esta situación se han tomado medidas restrictivas en el riego -que sufre el campo- y acometido el inicio de obras como la conexión con los pozos de la sequía de la Vega del sistema Colomera Cubillas, que están en una situación -sobre todo el Colomera- crítica.

En un comunicado, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) recordó que el pasado día 2 de marzo se celebró la primera comisión de desembalse en la cuenca del Guadalquivir -de la de que depende la mayor parte de la provincia de Granada- en la que se indicó que si no llovía nada en primavera el desembalse que se maneja es de 375 hectómetros por metro cúbico y una dotación máxima de 700 metros cúbicos por hectárea para los cultivos de mayor consumo, volumen que se reduciría proporcionalmente según la dotación concesional. En la Comisión de Sequía de este órgano están trabajando sobre el Decreto de Sequía del Ministerio, que sustituirá al publicado el pasado año. En noviembre de 2021 se declaró la situación de sequía por parte de la Confederación, que establecía medidas como el aumento de controles y la necesidad de concienciar sobre el ahorro de agua.