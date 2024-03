La prórroga de los Presupuestos del Estado obligará a replantear las inversiones en la provincia de Granada

La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado a causa de las elecciones catalanas que convocó el miércoles por la tarde el president de la Generalitat, Pere Aragonès, terminará influyendo en la provincia de Granada, que esperaba materializar en las cuentas de este año las inversiones que se necesitan para acometer las grandes infraestructuras pendientes. Sobre todo las ferroviarias, donde debían estar en marcha las obras de la Variante de Loja al menos en dos de los tres tramos pendientes. También seguirán en standby algunas partidas que no estaban reflejadas en las cuentas ahora prorrogadas y que aguardaban impulso como la inclusión de dinero para el tren de Motril o inyecciones de dinero más importantes para el acelerador de partículas.

Para el Gobierno, que aclara que los Presupuestos de este año ya estaban en prórroga desde el 1 de enero, la confirmación de que no habrá cuentas para 2024 "no tiene ninguna incidencia". "No tiene por qué afectar nada porque los presupuestos son, básicamente, la ejecución del Plan de Recuperación y eso se va a hacer de la misma manera. La agenda de estabilidad sigue siendo la misma", afirma el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, consultado por esta redacción.

No lo ve así el principal partido en la oposición. Para el PP, la noticia de que no habrá presupuestos para 2024 confirma que "este Gobierno está hecho un desastre y tiene a Granada en la cola de las provincias en cuanto a inversión pública", en palabras del diputado nacional, Carlos Rojas. "Lo demuestra que no está cumpliendo con ninguno de sus objetivos de inversión ni ejecutando las obras e infraestructuras que hacen falta, y dedicándose a hacer leyes como la de amnistía. Granada les importa bien poco", añade el representante de los populares en el hemiciclo. "La Variante y los espigones van muy lentos. El mensaje del presidente de no hacer presupuestos es mandar una imagen de inseguridad jurídica y un Gobierno que no da ninguna certeza", concluye.

El Gobierno en Granada afirma asimismo que muchos de los proyectos incluidos en los PGE de 2023 estaban diseñados como planes plurianuales, por lo que este año se desarrollará "la previsión que hubiera para el año 2024 exactamente igual". Este punto es así, y era uno de los puntos fuertes de las cuentas que desveló en octubre de 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez. Aquellas cuentas, que aumentaban un 81% el gasto en Granada con respecto al ejercicio anterior, y sumaban un montante total de 216 millones de euros, basaban ese aumento de la inversión gracias a la obra pública en infraestructuras, con inversiones además programadas para cuatro ejercicios.

De hecho, así aparecía la Variante de Loja, aunque, si se atiende a la inversión prevista para 2024 en los Presupuestos de 2023, el dinero previsto es de solo 4,2 millones de euros cuando todos los proyectos en total suman 118,14, según constaba en el último documento de cuentas estatales. Aun así, la partida para la variante en 2023 era de 67,8 millones de euros que aseguran el dinero para iniciar unas obras en el tramo de Riofrío que ya deberían haber empezado y que se acaban de adjudicar hace apenas quince días. Los PGE colocaban una inversión de 19,5 millones de euros para estas obras en 2025 y 49,4 en 2026.

Del mismo modo, la obra para la colocación de la doble vía en la línea actual del AVE preveía una inversión de 48 millones de euros. En este caso, no se ha movido una piedra. Por no haber, ni se han asignado las obras, por lo que se mantiene la partida para este paso clave para poder ampliar en el medio plazo las frecuencias de tren actuales por la línea de Alta Velocidad. En el plan plurianual se destinaban otros 12,4 millones en 2024, 10 en 2025, y el montante más importante, 57,3 millones de euros para 2026, fecha en la que se instalaría también la vía en la variante de Loja.

El otro gran proyecto en infraestructuras de la provincia que también cuenta con un plan de inversiones para los próximos cuatro años son los espigones de la Costa. 2023 contaba con una partida de solo 400.000 euros pero para los años posteriores debía materializarse en más dinero por el inicio de las obras. Así, para 2024 los PGE ya subían la dotación a 1,8 millones de euros, cifra que se repetiría en los dos posteriores hasta 2026. Las obras del dique de Playa Granada, el primero de los previstos, empezarán tras el verano y requieren de un desembolso de 7,5 millones de euros.

Asimismo, aquellos PGE contemplaban una partida de 14,8 millones de euros para completar la autovía GR-43, que ya está en marcha con todo el dinero en ejecución. La liberación de esta cifra, como sucede en otras tantas obras en marcha en el país, podrán financiar otras cuya inversión requerida es alta y no está reflejada como tal en las cuentas. Las canalizaciones de Rules contaban ya con un compromiso de ejecución de 105 millones por la sociedad Acuaes.

"Habría problemas si para este año se plantearan una nuevas inversiones, pero lo que se plantea ahora no se ejecutaría este año, sino para próximos", explica José Antonio Montilla respecto a los proyectos que faltarían como la inclusión del tren al Puerto de Motril, que para el popular Carlos Rojas, demuestra "la incapacidad del Gobierno" después de que el proyecto se quedara fuera de la Red Transeuropea de Transportes cuando España ostentaba la presidencia rotatoria del Consejo.

Así que habría esperar un año más a que apareciera alguna partida para esta infraestructura. O para contemplar inversiones más importantes como por ejemplo la construcción del acelerador de partículas IFMIF-Dones. En los PGE de 2023 se destinaban apenas 163.000 euros para implementar de forma efectiva el Consorcio y desde ahí no había más previsiones. Se trata del principal interrogante a este aplazamiento. Hay otros que también se pueden frenar como la Variante de Puerto Lope, o la salida de Belicena a la Segunda Circunvalación.