La rectora de la Universidad de Granada (UGR) pide a la Junta dar marcha atrás con la retirada de remanentes

Faltan unas horas para que las facultades se llenen de estudiantes (al menos al 50% de su aforo dadas las circunstancias derivadas de la pandemia), pero el curso universitario ya está oficialmente inaugurado. La Universidad de Granada (UGR) realizó este sábado su tradicional acto de apertura del año académico, que sirvió como homenaje a los sanitarios y que contó con una celebración austera y reducida –ni siquiera se llevó a cabo el juramento de los nuevos doctores, que se traslada a la celebración de Santo Tomás de Villanueva–, pero que fue más que suficiente para exigir una rectificación a la Junta de Andalucía con la que evitar que la institución universitaria entre en una “difícil situación económica”. Y es que las arcas universitarias aún no han recibido la dotación correspondiente de los fondos Covid dispuestos por el Gobierno central y de cuyo reparto se encarga la Junta y, además, se han visto amenazadas por la posible retirada de los remanentes por parte del Gobierno andaluz, algo a lo que ahora se ha opuesto la máxima mandataria de la universidad granadina.

"Es difícil entender que un mismo hecho, la retirada de remanentes, sea considerado negativo por el Gobierno andaluz para los municipios pero bueno para las universidades. Quizá estamos aún a tiempo de revertir la situación, como ya ha ocurrido en el caso de los municipios". Con estas palabras, la rectora de la UGR se dirigió al consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, a quien traslado su "preocupación, junto al resto de universidades públicas andaluzas" por el "recorte presupuestario" derivado de la retirada de los remanentes -según avanzó Aranda el pasado jueves, la UGR calcula que le afectaría en torno a 21 millones de euros-, así como la ausencia de la llegada de la partida correspondiente del fondo Covid.

"El Gobierno de la Junta de Andalucía no ha establecido los criterios ni ha hecho la distribución del fondo Covid destinado a la enseñanza superior, aprobado por el Gobierno central, y gestionado por las comunidades autónomas y que debe ejecutarse antes de que finalice este años", reivindicó Aranda, que insistió en que la universidad pública se encuentra "en una situación delicada que, además, amenaza con romper las frágiles costuras de sostenibilidad financiera del sistema universitario andaluz", lo que "deja a la Universidad de Granada en una situación difícil".

Sin embargo, por parte de la Consejería de Universidades se trató de lanzar un mensaje de tranquilidad a la comunidad universitaria andaluza al anunciar Rogelio Velasco, desde el propio Hospital Real, que "durante los próximos días" se enviaría a los rectores el borrador del nuevo modelo de financiación, algo que hace años que parece estar en stand by: "Es fundamental contar con un sistema de financiación justo, que garantice la igualdad de oportunidades y que fomente la excelencia", dijo el consejero, con lo que además respondía a la denuncia de la rectora de la "crónica infrafinanciación" que lleva sufriendo la institución, según dijo Aranda, "desde que está al frente de la misma" e independientemente de "cuál sea el signo político" de la Consejería.

Precisamente, Rogelio Velasco, que denunció que el dinero del fondo Covid no ha sido aún trasladado a las arcas andaluzas por parte del Gobierno central, aseguró que la Junta está trabajando para que estos recursos dispuestos para la educación superior se destinen "mayoritariamente a las Universidades", para lo que se da un plazo de no más de "unos días o pocas semanas". "Estamos negociando con otras Consejerías para que las Universidades tengan la parte de los recursos que les corresponden. Hay que compensar los gastos que han tenido de la pandemia y en los próximos días lo tendremos. Desde Madrid no ha llegado aún el dinero pero es cuestión de días o unas pocas semanas", dijo el consejero.

Asimismo, también abordó la modificación del mapa de titulaciones, "el momento es ahora", insistió Velasco, por lo que desde la Consejería ya se trabaja en el diseño del decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias andaluzas que se destine a fijar los criterios para la implantación de nuevos títulos: "Ya disponemos de sólidos análisis de las ineficiencias y déficit en la oferta formativa actual y de la necesidad de una ordenación más racional. Se continuará trabajando en fluido diálogo con los rectores para ordenar el mapa de titulaciones", expresó el consejero, lo que se llevaría a cabo en el plan 2021-2025.

La apuesta por la investigación y la innovación también fue uno de los aspectos destacados durante el acto de apertura. Pilar Aranda insistió en que "la pandemia ha puesto en primera línea el valor del conocimiento y de la imprescindible multiplicación de la inversión en ciencia y tecnología", así como destacó que en la convocatoria de proyectos de investigación sobre Covid-19 de la Junta, de los 27 proyectos seleccionados, la mitad (14) corresponden a grupos de investigación de la UGR.

De igual modo, la rectora resaltó el "diálogo" de la UGR con la sociedad, "para trabajar de forma conjunta y coordinada y conjunta entre todas las instituciones y agentes sociales", en proyectos como el fortalecimiento del PTS o el acelerador de partículas IFMIF-Dones. En este sentido, Velasco destacó la "apuesta prioritaria" de la Junta por la I+D+I y la financiación de 136 millones destinada a un plan de actuaciones urgentes con el fin de apoyar el Sistema Andaluz del Conocimiento.

Respecto al nuevo curso universitario, tanto la rectora como la consejera coincidieron en la garantía de mantener una "presencialidad segura" ante la "incertidumbre de la evolución de la pandemia y cuáles serán sus consecuencias reales en el ámbito universitario", pero con la certeza de "desarrollar las enseñanzas con los niveles de rigor y calidad que caracterizan a la Universidad". Para ello, la rectora apeló "a la responsabilidad individual y colectiva de toda la comunidad universitaria" tras lo que cerró su discurso y el acto deseando a todos "mucha salud y un feliz curso". Ahora sí, el curso del coronavirus queda oficialmente inaugurado.