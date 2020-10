La rectora de la Universidad de Granada: "Dejan abiertos los bares y cierran las aulas"

"Sorprendidos y tristes". Así se manifestó la rectora de la Universidad de Granada (UGR), Pilar Aranda, en la valoración que ofreció tras el consejo de gobierno en el que se aprobó la suspensión de la docencia presencial durante quince días en la UGR a partir del jueves.

Aranda manifestó que nadie del equipo de gobierno de Juanma Moreno se había puesto en contacto con la Universidad, salvo el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco. También dijo que está a la espera de ver la orden o el decreto en el BOJA para saber en qué consiste la medida tomada por la Junta y que supone un duro golpe a la institución, que ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo en mantener la presencialidad segura en sus aulas. "Somos una Universidad segura", insistió la rectora.

"Desconozco el amparo legal" de la norma anunciada, por lo que Aranda valora que "creo que se ha conculcado la autonomía universitaria". Aunque no quiso profundizar esta opinión, destacó que "no tengo el manual de instrucciones" de lo anunciado, por lo que desconoce si afecta a las prácticas y a las bibliotecas o cómo se aplicará en los laboratorios.

"No entendemos" la decisión que la Junta indica que tomó el comité de expertos. "Hemos invertido dos millones de euros" en adaptar los centros y "no tenemos ningún brote", subrayó la rectora, que opinó que la decisión se ha precipitado tras los hechos del pasado fin de semana en la calle Ángel Ganivet de la capital granadina, donde decenas de jóvenes se concentraron en la zona de ocio tras el cierre de los locales, lo que obligó a intervenir a la Policía Local.

"Me entristece que se valore más a los bares", con los que no se ha tomado ninguna medida restrictiva. "Los bares los dejan abiertos y cierran las aulas". "Parece que se entiende que es mejor que se vaya a los bares", que a las facultades, esgrimió Aranda, que achacó lo visto el pasado fin de semana a "comportamientos ciudadanos", no necesariamente de universitarios. Además, esa zona de ocio "no es frecuentada por estudiantes".

Sobre cómo se ha desarrollado la toma de decisiones desde la Junta, Aranda indicó que únicamente recibió la llamada de Rogelio Velasco. "Llamé al delegado del Gobierno en Granada, Pablo García, y he intentado hablar con el alcalde", Luis Salvador.

De nuevo pidió "rigor científico" a la hora de tomar decisiones. Reconoció que hay casos en colegios mayores y residencias, pero también expuso que "la Universidad no puede entrar en esos centros" que son de gestión privada y con los que "tenemos una relación extraordinaria". Tanto los colegios mayores como las residencias adscritas a la Universidad cuentan con protocolos para evitar contagios.