El recuento del coronavirus en Granada: reportadas dos muertes más

El recuento del coronavirus en Granada sigue arrojando partes diarios con datos muy particulares, con un criterio que entre Junta y Gobierno central que no se sabe si desvelan cifras reales o que ahora están aflorando casos que antes no se habían contabilizado. Lo único que se puede concluir es que las cantidades siguen siendo bajas en todos los parámetros. Se acaba de contabilizar en este parte el deceso de dos nuevos granadinos que eleva el global de muertos por Covid-19 en Granada a 284.

Así en bruto, con los datos de hoy hay 11 casos nuevos confirmados o sospechosos en la provincia sobre el total (3.228), de los cuales tan sólo dos están testados por PCR, lo que eleva el global a 2.444. Estos datos tienen como contrapunto positivo el aumento de curados con respecto al parte de ayer en 20 personas más, lo que sube el acumulado a 2.686. Los casos activos serían 542 tomando estas cantidades. Hay bastantes más que hace una semana, pero claro, los cambios de criterio no dan fiabilidad alguna.

Las hospitalizaciones también dan cifras 'raras'. En los dos últimos partes se han reportado 5 ingresos nuevos, de los cuales dos se corresponden al de hoy. El acumulado desde el 13 de marzo supera las 1.200 personas (1.201 en concreto). Las UCI se mantienen sin nuevas entradas desde el 8 de mayo (132 en total).

Sin embargo, la cifra real no se mueve. Según la Junta, en Granada siguen 37 personas ingresadas, de las cuales 7 permanecen en Cuidados Intensivos. No parece cuadrar en demasía que haya cinco nuevos ingresos en dos días y eso no se haya traducido en más camas ocupadas. La única explicación plausible es que se compense dentro de las curaciones.