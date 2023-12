La gran reforma del Palacio de Deportes de Granada: seis meses para mejorar su eficiencia

El Palacio de Deportes iniciará en marzo la primera gran transformación de sus 32 años de vida. La Junta de Gobierno Local ha aprobado ese viernes como punto de urgencia los pliegos para el contrato de obras, con lo que comienza la licitación de esta intervención, que supondrá la inversión de 3,6 millones para obras que mejoren la eficiencia energética del Palacio.

Según ha explicado el portavoz del Gobierno, Jorge Saavedra, el Ayuntamiento pondrá 700.000 euros y el resto es financiación europea para un proyecto que viene del anterior gobierno y que el PP ha adjudicado y aprobado. La idea es que se aceleren las obras para poder terminarlas en septiembre de 2024, para lo que tendrán que reducir a la mitad el plazo previsto para no tener que pedir una prórroga en la ejecución de los fondos.

Con la reforma se contará con nuevas calderas, cubiertas con placas solares, se mejorará la envolvente, se instalará domótica así como espacio de carga de coches eléctricos y aparcamiento de bicicletas. Actuaciones para mejorar la eficiencia energética (se pasa de la letra D a la B) en una instalación de 1991 que también mejorará el confort para espectadores y usuarios. La previsión es que la obra comience en marzo y esté terminada antes de que comience la temporada de baloncesto del Covirán.

De hecho, según ha confirmado el concejal de Deportes, Jorge Iglesias, el club va a poder mantener sus entrenamientos y partidos mientras dure la obra ya que no tendrá un concepto invasivo no afectará a la pista o asientos, solo a zona de cubiertas. Lo que sí se verán afectados son los eventos culturales y musicales que se celebran en el Palacio, que no se podrán realizar en ese periodo de obras. Pero desde Gegsa se trabaja ya para una programación de 2025 con más posibilidades tras la reforma. "Vamos a intentar que sea en el menor plazo posible pero no había proyecto, se ha hecho, aprobado y licitado los pliegos, más no se puede correr", ha dicho Saavedra.

Otros asuntos de junta de gobierno

En la Junta de Gobierno Local se ha aprobado también el contrato de mantenimiento de pavimentos, con 6,2 millones en tres años para que aceras y calles de la ciudad estén en perfecto estado. El contrato cubre las 628 hectáreas del término municipal y tendrá 22 operarios al servicio.

También se ha aprobado el pago de 8,4 millones en facturas (de los que 3,6 son a Inagra y 1,7 a la ayuda a domicilio) y la normativa de ciberseguridad que entre otras cuestiones incluye la doble autenticación para los trabajadores para reducir los riesgos de ataques informáticos. La modificación de la Ordenanza de la Convivencia también ha sido aprobada y pasa ahora al plazo de alegaciones.