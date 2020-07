La revolución tecnológica del Alhambra Palace, un hotel para el siglo XXI

Más información El hotel Alhambra Palace de Granada espera al turismo americano y asiático para abrir

El Alhambra Palace no es un hotel cualquiera, ya que posee la condición doble de alojamiento y de atractivo turístico para muchas personas que alguna vez en su vida presumen de haber realizado una estancia entre unas paredes llenas de historia. Es por ello que este establecimiento está obligado a renovarse constantemente para no defraudar las expectativas del visitante y adaptarse a sus necesidades. En este reto constante, la última innovación del hotel más emblemático de Granada ha sido su revolución tecnológica llevada a cabo durante el parón del confinamiento.

El Palace ha aprovechado el impasse de los meses sin actividad para digitalizarse y ponerse a la última en cuestión de hospedería electrónica. De esta forma, ha cambiado todo el parque informático (hardware) así como el cableado y los switches. Por otro lado, el hotel ha creado una nueva centralita digital de última generación además de cambiar de PMS (aplicación integral de gestión) a INFOR (tecnología de vanguardia a nivel mundial) lo que permitirá digitalizar todos los procesos de check-in y check-out para reducir contacto, ganar eficacia y, sobre todo, atender mejor a sus clientes.

Rapidez y comodidad para los consumidores aunque con la esencia de siempre. Su aspecto exterior es prácticamente el mismo que cuando en 1910 lo inauguró el rey Alfonso XIII, bisabuelo del actual monarca Felipe VI. Y su interior sigue destilando ese aire palaciego andalusí que lo convierten en el mejor complemento de la Alhambra para descubrir una ciudad mágica como es Granada, destacan desde la comunicación del hotel. "El Alhambra Palace, sin renunciar a su esencia, ha querido entrar en una dimensión tecnológica distinta, adaptada a los nuevos tiempos", aseguran en una nota.

"Tiempos de crisis, tiempos de oportunidades", apuntan desde el establecimiento. El obligado parón del sector turístico mundial debido a la crisis sanitaria del coronavirus ha servido para que el Alhambra Palace –que en diciembre de 2017 alcanzó su quinta estrella– hiciera un restiling interior en cuanto a tecnología se refiere, con servidores en la nube y renovación de ofimática y licencias incluidas. "Todo para que, cuando vuelva a abrir sus puertas con la misma ilusión de siempre, el huésped se sienta más seguro y mejor atendido si cabe", destacan.

El Alhambra Palace cuenta con 108 selectas habitaciones. De estas, 86 son de categoría Classic, 6 Deluxe, 12 lujosas Junior Suites y 4 Suites de estilo contemporáneo y diseño vanguardista. Además, su restaurante gastronómico, con vistas, ofrece una esmerada fusión regional e internacional, sin perder un ápice de su esencia mediterránea.

"Nos interesa el turismo internacional de larga distancia y aún no se tienen noticias de cuando Estados Unidos, Asia o Australia abrirán sus fronteras, por lo que, por el momento, no tenemos señalada una fecha. Aunque sí sabemos que no vamos a abrir de forma inmediata", apuntaba recientemente a este periódico Ignacio Durán, director de Ventas y Marketing del Alhambra Palace.

Sin fecha prevista de apertura, el emblemático alojamiento de Granada por el que han pasado tantas estrellas de Hollywood y personajes internacionales de primer nivel aguarda todavía a que el turismo mundial desescale de una forma más segura. No obstante, ha preparado esta revolución tecnológica con la que gana aún más puntos en su deseo por mantener el nivel y el prestigio de un cinco estrellas.