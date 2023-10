Se 'come' la rotonda recién estrenada de La Chana y la Policía Local de Granada da este consejo

"A ver, el dicho de 'rotonda sin fuente se toma de frente' no es verdad. Suele ocurrir que el frontal, las ruedas y la dirección no aguantan el impacto contra el bordillo y luego el seguro no se haga cargo del arreglo". Con este mensaje la Policía Local de Granada advierte sobre las consecuencias de cometer quizá una de las imprudencias más comunes al volante, entrar a la rotonda sin aminorar, con el riesgo de hacer una recta y causar daños en el vehículo.

Posiblemente es lo que le ocurrió al conductor del coche cuya imagen ilustra este texto publicado por la Policía Local en su cuenta de redes sociales. En la foto se ve al vehículo, con daños evidentes en el frontal, tras haber pasado por encima de la rotonda. Se trata de la glorieta recién estrenada en el barrio granadino de La Chana, en la Sagrada Familia. Esta rotonda se planteó para agilizar los accesos al barrio y la conclusión de las obras fue hace apenas unas semanas, poco tiempo pero el suficiente para que haya sido 'estrenada' según indican en sus respuestas varios usuarios de redes que han reaccionado al mensaje difundido por la Policía Local.

A ver, el dicho de “rotonda sin fuente se toma de frente” no es verdad.Suele ocurrir que el frontal, las ruedas y la dirección no aguantan el impacto contra el bordillo y luego el seguro no se haga cargo del arreglo. pic.twitter.com/ohMVY5KK4Z — POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) October 15, 2023

No es el único accidente de estas características en las últimas horas. La mañana de este pasado domingo un todoterreno causó daños en el vallado de la rotonda del Helicóptero. Un árbol también resultó dañado. Además de estas señales visibles del topetazo, en la calzada quedó un rastro de aceite que fue tratado con serrín.