"Aunque se haya superado la enfermedad hay que seguir con las medidas de higiene”

Salvador Macip (Blanes, 1970) es doctor en Medicina, investigador y escritor. Vive en Leicester desde el año 2008, donde es profesor del Departamento de Biología Molecular y Celular y también es docente del área de Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC. Ha publicado varias novelas, libros para niños, cuentos y nueve libros de divulgación científica. Entre otros títulos destacan en estos días de mascarillas Enemigos microscópicos: virus, bacterias y vacunas (Materia, 2016)o Las grandes plagas modernas (Destino, 2010), que se reedita actualmente.

–Con los antecedentes del SARS o el MERS y las informaciones que venían de China, parece como si nadie lo hubiese visto venir. Como divulgador, ¿cree que falta cultura científica?

–Tradicional e históricamente en España hay poco interés por la ciencia comparado con otros países. Por ejemplo, en Reino Unido, donde vivo, es más normal ver documentales en prime time o leer libros de divulgación. En cambio en España cuesta más, la gente no se interesa tanto por la ciencia. Bueno, no generalicemos, la mayoría de la gente.

–En Las grandes plagas modernas hay frases escritas que al leerlas ahora dan escalofríos: “Marzo de 2009: un niño estornuda en un pueblo de México. Dos meses después, miles de personas se infectan en todos los rincones del planeta y comienza el recuento de fallecidos”. ¿Cómo con tanto escrito todo esto sea una sorpresa?

–Hay que hacer esfuerzos por todas partes. Los científicos en hacer divulgación y salir del laboratorio para explicar qué hacemos. Los periodistas, esforzarse en darnos voz cuando se puede. Y la población, en ver o leer sobre ciencia, porque ayuda a explicarnos el mundo y cosas como esta pandemia.

–Lo más chocante es que parece una sorpresa no ya para la población, sino para las autoridades sanitarias. ¿No había nadie pendiente en el Gobierno central, en las comunidades autónomas, en las delegaciones...?

–La OMS mismo lleva avisando desde hace años de que tenemos que prepararnos ante el riesgo de pandemia porque siempre ha habido y siempre habrá. Hace 4 o 5 años publicó una lista de enfermedades ante las que había que prepararse e incluyó lo que llamó la ‘Enfermedad X’: infecciosa y causada por un virus nuevo que se podía convertir en pandemia. Pero cuando empezó esto y vimos lo que pasaba en Asia, aquí nadie se puso las pilas. Es más, cuando lo teníamos en Italia aún estábamos dudando. ¿Por qué? Porque los políticos no están preparados y no buscan los asesores correctos.

–Pero con la información que llegaba desde enero, ¿no bastaba con ver los índices de contagio y el porcentaje de personas que necesitaban hospitalización para hacer una progresión geométrica?

–Ahí es donde han fallado. ¿Por qué no hay un grupo de técnicos preparados y que el Gobierno pueda llamarlos y preguntarles sobre lo que está pasando y las pautas? Incluso en el ámbito internacional, porque ha pasado en todo el mundo. Por ejemplo, aquí en Reino Unido Boris Johnson al principio quiso dejar que la población se infectase para ir cogiendo inmunidad de grupo cuando la progresión era geométrica y se veía perfectamente que no se podía hacer esto, que los casos subían de una forma tan rápida que íbamos al colapso sanitario.

–¿Es problema entonces de los científicos que llegan a esos puestos de asesores técnicos?

–Científicos buenos España hay muchos y desde el principio de la pandemia ha habido epidemiólogos advirtiendo. Los políticos escuchan a los quieren oír. Además de que les falta conocimiento científico, también ocurre que poca tradición de hacer caso a los especialistas. Un ejemplos de eso es que en España el comité de asesores no se montó hasta que estábamos bien metidos en la crisis.

–Por ejemplo, ya en febrero no parecía lógico que alguien de Milán no pudiese viajar a Roma pero sí a España y sin ningún control.

–Yo creo que hubiésemos tenido que cerrar el país de una manera más drástica y entonces empezar también a cerrar las zonas con más casos para evitar que se propagaran con esa curva tan pronunciada que tuvimos. Es cierto que ahora es fácil verlo pero en su momento también hubo voces que ya lo decían y el sentido común también. Creo que ha habido un exceso de prudencia o, mejor dicho, una falta de valor para aplicar decisiones radicales que pueden no ser populares. Teníamos antecedentes como el de la gripe de 2009.

–¿Es que nadie dijo, vamos a comprar por lo menos mascarillas, guantes y EPIS, que eso no caduca con la rapidez de una vacuna y si viene, ahí están, y si no llega, ya no compramos más hasta 2022?

–Cuando se ha tenido una crisis imprevista en España ha habido problemas para reaccionar de la forma adecuada. En otros países ha sido más fácil. Como la Sanidad está a cargo de las autonomías el Ministerio en teoría tiene poca capacidad. Y luego, en vez de dejar que las autonomías lo organizaran y supervisar desde el central, lo que hicieron es acaparar el tema desde el Ministerio de Salud, algo para lo que no estaba preparados ni tenían recursos suficientes.

–¿Y cómo las OMS, que mandó observadores a China en enero, no reaccionó más enérgicamente para intentar encapsularlo?

–La que pasa es que la OMS no tiene poder real, puede dar opiniones. Yo creo que es otro de los problemas: tendríamos que tener una unidad de la OMS o una cosa nueva que tuviese capacidad de decisión y de reacción. Se puede discutir si al principio su respuesta fue más o menos rápida pero después si empezó a alertar. Y ahora, si estuviésemos haciendo caso a la OMS, Europa todavía no estaría pensando en el desconfinamiento.

–¿Cree que es pronto para plantearlo?

–El principal problema ahora es dar la sensación de que esto ya está. Entiendo los problemas económicos pero si se hace de forma demasiado brusca la gente se va a relajar y va a haber rebrotes rápido, como se está viendo en Asia. En Europa estamos en la fase plana de la curva pero aún estamos en un momento frágil. Hay que hacer un desconfinamiento razonados, progresivo y escalado. Influirá que se hagan los suficientes test.

—¿Qué es un desconfinamiento razonado?

–Lo primero que hay que plantearlo es por territorios, porque no es lo mismo Cáceres que Madrid. Se pueden también plantear turnos en los trabajos o volver a los colegios por fases. Son cosas que se tienen que hacer desde un punto de vista local pero con una coordinación estatal o incluso europea, porque el virus no tiene fronteras.

—¿Después del otoño habrá que poner el cuenta kilómetros a cero? ¿Puede el virus mutar?

–Esperemos que no. Es una posibilidad, sin duda, pero parece que a diferencia del virus de la gripe no muta mucho y que es lo suficiente estable como para que la gente que lo ha pasado siga inmune y la vacuna que se está preparando funcione. Pero sólo podemos hacer predicciones, porque es un virus bastante desconocido.

—¿Hay al menos cierta garantía de inmunidad? ¿Los hogares con positivos confirmados y que ya lo han pasado pueden relajar las costumbres, por ejemplo, cuando vienen de la compra?

–Es una buena pregunta porque hay estudios de todo tipo. Mayoritariamente parece que al menos durante un tiempo se va a resistir al virus, pero como hay casos en los que las personas se han reinfectado. Eso sólo puede saberse seguro haciendo test para medir los anticuerpos en la sangre y ver si hay una respuesta preparada. Si no hay prueba, no se puede estar tranquilo al cien por cien y aunque se haya pasado hay que seguir manteniendo esas medidas de higiene.