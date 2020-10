La suspensión de las clases presenciales en la Universidad de Granada se prorroga 14 días

Finalmente serán 14 los días naturales que, a partir de mañana, deberá mantenerse la suspensión de la docencia presencial en la Universidad de Granada. La prórroga de esta medida se anunció junto con el resto de restricciones para Granada y es ahora cuando el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) determina el periodo por el que se prolonga la medida.

La Junta estableció el pasado 14 de octubre una primera suspensión de la actividad docente presencial durante diez días a partir del 15 de este mes. Ese periodo finalizaba hoy sábado, día en el que se ha publicado la prórroga ya anunciada. Son 14 días más de restricción, y no diez como inicialmente indicó la UGR.

Según el BOJA, "los centros docentes universitarios de Granada no podrán impartir clases presenciales, sustituyéndose éstas, en su caso, por clases on line. Podrán ser presenciales las prácticas experimentales de laboratorio, las prácticas en el sistema sanitario público andaluz, las actividades 'practicum', las prácticas de campo, así como aquellas prácticas insustituibles y no prorrogables".

El articulado del BOJA fija que la medida es de aplicación por un "período de 14 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación, pudiendo ser prorrogadas dichas medidas si así lo requiriese la evolución de la situación epidemiológica". Es decir, no habrá clases presenciales en las facultades y escuelas universitarias al menos desde mañana domingo 25 de octubre hasta el 8 de noviembre.