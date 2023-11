La aplicación de tecnología 4.0 en la agricultura mejora la producción, según un estudio liderado por la Universidad de Granada

El proyecto financiado por el programa de la Unión Europea Sklodowska-Curie-RISE de investigación e innovación Sustainable. Stop running, stop and start using our knowledge to be reachable, coordinado por la catedrática de Fisiología Vegetal de la Universidad de Granada, Vanessa M. Martos Núñez, y en el que participan ocho países, ha publicado recientemente una revisión de los resultados relacionados con los retos y las debilidades del uso de la tecnología Blockchain en la Agricultura.

El objetivo estratégico de Sustainable es probar y validar nuevos sistemas de inteligencia artificial (IA) de vanguardia como sistema de apoyo a la toma de decisiones (DSS), sobre una base económica y técnica sólida, para los procedimientos adecuados de gestión de la agricultura de precisión en función de las condiciones climáticas, geográficas y medioambientales específicas.

La conclusión de esta reciente revisión es que el uso de tecnologías de la industria 4.0 aplicadas a la agricultura puede a aumentar la eficiencia de la cadena de producción, optimizar los recursos o permitir el acceso a nuevos servicios que pueden ser de gran ayuda, entre otros a los agricultores de los países con bajos ingresos gracias al uso extensivo de la tecnología de telefonía móvil.

El termino industria 4.0 se refiere a lo que se ha venido en llamar “cuarta revolución industrial” e incluye tecnologías tales como realidad aumentada, Internet de las Cosas, Big Data, computación en la nube, ciberseguridad, fabricación con impresión 3D, simulación y, por supuesto, la tecnología blockchain. Este tecnología es un sistema que se apoya en una red peer-to peer (P2P).

Se caracteriza porque no es necesario un sistema de servidores fijos, sino que el sistema funciona como una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. Los nodos de la red, que se corresponde con los participantes en la misma, tienen como objetivo actualizar y mantener la estabilidad de una base de datos públicas llamada cadena de bloques. Esta cadena de bloques registra las transacciones que han tenido lugar en la red Bitcoin. Cada uno de los nodos actúa como cliente y servidor simultáneamente permitiendo el intercambio de información entre los diferentes ordenadores que se encuentran en los nodos de la red. El sistema se puede implementar sobre una red pública como es el caso de internet.

En el marco del proyecto Sustainable, investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Sistemas Industriales-Centro Nacional de Investigación de Atenas (Grecia) han llevado a cabo un análisis de la literatura que tiene como objetivo analizar los desafíos para la aplicación de la tecnología blockchain (BC) en la agricultura, agrupando estos en siete categorías: Política, Económica, Social, Tecnológica, Ambiental, Legal y de Seguridad. La investigación ha detectado una serie de brechas tecnológicas relacionadas con la aplicación de la tecnología Blockchain en general y en la agricultura en particular y que están relacionadas con los desafíos de escalabilidad, seguridad y descentralización.

La naturaleza del sector agrícola como una red a gran escala requiere el almacenamiento de una gran cantidad de datos, lo que lleva a problemas de capacidad de almacenamiento. Los problemas de conectividad en áreas rurales también surgen como una brecha importante. La complejidad y la escalabilidad también presentan un desafío tecnológico significativo y un problema en relación con la cadena de suministro agrícola compleja que constituye un desafío a gran escala. Otro reto es el de la seguridad que sigue siendo un problema que debe abordarse eficientemente, y que comprende problemas de ciberseguridad, privacidad, responsabilidad y auditabilidad.

El uso de la tecnología Blockchain es, por otra parte, un área de investigación muy prometedora para hacer frente a los desafíos que se presenta ante el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito de las Pequeñas y Medianas Empresas ya que puede ayudar a aumentar la eficiencia y el rendimiento en general del sector agrícola y de su cadena de suministro, aumentado su competitividad general y ayudando en la implementación de modelos comerciales avanzados. El uso de tecnologías de la industria 4.0 aplicadas a la agricultura puede ayudar a cumplir los objetivos anteriores de lucha contra la pobreza, siendo este el objetivo principal de los trabajos de este grupo de investigadores internacionales.