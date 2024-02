Los usuarios del tren en Granada: de que Loja no se sube al AVE al misterioso pasajero de Moreda

Los datos del portal de instalaciones de Adif arrojan también una radiografía del uso del tren entre los granadinos en función de la cantidad de viajeros que utilizan las seis estaciones de viajeros que quedan en la provincia. Aparte de la estación central de Granada, que es la que más número de usuarios cuenta, el total de pasajeros que al año pasan por las terminales ferroviarias granadinas roza los dos millones, en concreto 1.941.626. Un global que hace que ni siquiera se alcancen los dos millones de una única estación de una ciudad pequeña como Ourense. De esos datos, destaca por ejemplo que Guadix suma más viajeros en su estación que Loja, que tiene más servicios y más rápidos con Granada, y que la estación de Moreda registra al día un único usuario.

Así, después de Granada, con su total de 1.811.211 usuarios subidos o bajados en ella en 2023, la siguiente estación más importante por número de pasajeros en la provincia es Guadix, con un 61.332 viajeros que pasan por sus puertas. Este dato es muy llamativo porque recibe menos trenes y de menos calidad que, por ejemplo Loja (42.949 usuarios), la cual sí tiene trenes rápidos de Alta Velocidad que la unen a Granada capital en menos tiempo que Guadix.

Loja recibe al día 16 trenes, todos ellos AVE o Avant, que la unen con Granada capital en un tiempo que oscila entre los 20 y los 22 minutos, mientras que los ocho trenes diarios que unen Guadix con la ciudad tardan entre una hora y seis y una hora y cuarto, respectivamente. En los trenes de proximidad, que es donde podría crecer más Loja, no lo hace. Se puede concluir que Loja no se ha subido al AVE después de cuatro años de servicio, aunque no ininterrumpidos por culpa de la pandemia.

El resto de estaciones de la provincia suman 23.539 usuarios totales en Iznalloz, 2.229 en Benalúa, y 366 en Moreda. Así, las medias son de 4.962 pasajeros diarios en Granada capital, 168 en Guadix, 117 en Loja, 64,5 se bajan y apean en Iznalloz, 6 en Benalúa y uno cada día en Moreda. Un único usuario que coge el Talgo Intercity Almería-Madrid para apearse en el corazón de Los Montes Orientales granadinos.

Por número de trenes, Granada capital recibió 10.153 en total durante 2023. Le sigue Loja con 5.630, aproximadamente la mitad, Guadix con 3.527, Iznalloz con 1.530, Benalúa con 1.394, y Moreda con 59. Esto hace que cada día llegaran a Granada capital el año pasado un promedio de 27,8 trenes (tiene programados 30 según Renfe), 15,4 a Loja (de 16 programados por jornada), 9,6 a Guadix (de ocho totales), 4,2 y 3,8 de cuatro programados a Iznalloz y Benalúa, respectivamente, y uno sobre uno previstos por día a Moreda.

Adif cuenta un total de doce instalaciones en la provincia de Granada. De ellas, seis se corresponden a estaciones para viajeros con terminal para mercancías, un apeadero y el resto antiguas instalaciones para trenes mercantes de forma exclusiva, que no se usan, y que se corresponden también con antiguas estaciones de viajeros. Así, para viajeros se conforman las estaciones de Granada y Loja para Alta Velocidad, y de Iznalloz, Moreda y Guadix para ferrocarril convencional. Benalúa queda configurada como apeadero de viajeros. Las antiguas estaciones de Alamedilla-Guadahortuna, Albolote, Atarfe-Santa Fe, Huélago-Darro-Diezma, Huéneja-Dólar y Pinos Puente quedan como apartaderos de mercancías pese a que algunas conservan edificio de viajeros aún.