La estación de trenes de Granada bate su récord de viajeros pero sigue por debajo de ciudades más pequeñas

El tráfico ferroviario en Granada vive, podría decirse, el mejor momento de su historia en cuanto a número de viajeros. La estación de la capital ha batido su mejor registro de pasajeros subidos y bajados de sus andenes el pasado 2023 y se acerca a la cifra de dos millones de viajeros, la más alta de toda su existencia (1.811.211 en total, según los datos oficiales de Adif). Todo gracias a la llegada del AVE, que ha triplicado la media de usuarios de la terminal de Andaluces desde comienzos de este siglo. Todo esto sin aún explotar todas las capacidades de la infraestructura ferroviaria de Granada, y sin contar con las mejoras que se van a acometer en los próximos años como la Variante de Loja, el desdoblamiento de la línea de Alta Velocidad con Antequera, y la adaptación de la Granada-Almería al Corredor Mediterráneo. Sin embargo, el destino Granada está lejos de ser un núcleo ferroviario de primer nivel. La ciudad está en cifras de usuarios del tren por debajo de capitales de provincia más pequeñas y de otras ciudades que no son cabecera de provincia, que además no cuentan con servicios AVE. Es decir, tienen más usuarios del tren que Granada urbes como Lleida, Vigo, Figueres, Oviedo, Ourense, Toledo y hasta Jerez de la Frontera.

Según los datos estadísticos recogidos en el Portal de Instalaciones de Servicio (Piservi) de Adif, que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias está tratando de impulsar, y consultados por esta redacción, Granada es el vigésimocuarto núcleo ferroviario en importancia en cuanto a número de pasajeros. Esta estadística incluye destinos que cuentan con más de una estación en importancia como es por ejemplo Madrid, el principal centro de comunicaciones por tren de España, que entre Atocha y Chamartín suman más de 61 millones de usuarios. Estas cifras incluyen los viajeros de servicios de AVE-Larga Distancia por un lado, por otro Media Distancia (incluidos Avant) e interurbanos, y por último trenes urbanos y Cercanías (sin incluir datos de la red de vía estrecha propios del norte del país).

De esta forma, Granada sumó en 2023 un total de 1.811.211 viajeros en su estación, entre aquellos que han tomado un tren para salir de la ciudad y para llegar a ella. De ese total, Adif contabiliza que 1.408.994 usaron la terminal para trenes AVE, lo que supone el 77,79% del total de viajeros que llegaron a la ciudad. Muy por debajo se sitúan los 402.217 contabilizados para los servicios de Media Distancia, que incluyen las cifras de los Avant con Sevilla y Málaga. Estas cantidades son más certeras que las de Renfe para conocer el impacto real que tiene el tráfico de pasajeros por tren en Granada, ya que la operadora ferroviaria cuenta las cifras por corredores. Es decir, suman los viajeros que se cogen un tren entre Granada y Sevilla pero que hacen solo el trayecto, por ejemplo, entre Loja y Córdoba.

Menos que Jerez o Figueres

La cifra supera los 1.382.659 pasajeros registrados en 2022, primera vez que la estación de Granada superaba el millón de viajeros. Sin embargo, sigue quedándose corta en comparación con otras ciudades, algunas de ellas sin tener Alta Velocidad. Es el caso de Jerez de la Frontera. La estación de la ciudad gaditana está por encima, aunque ligeramente, de Granada, con 1.831.949 usuarios. No tiene servicios de AVE pero recibe asimismo casi el triple de trenes al año que la estación de Andaluces (10.153 frente a 28.698). En este punto se resalta la importancia de contar con otro tipo de servicios y conexiones ferroviarias más allá de la Alta Velocidad. La ciudad jerezana saca su fuerza con respecto a Granada con los tráficos de Media Distancia y Cercanías. Así, suponen 657.100 usuarios de los primeros (con trenes incluso hasta Jaén, que Granada no tiene) y casi un millón en los segundos, de los cuales Granada no goza tampoco. Además, aunque no tiene AVE, cuenta con servicios Alvia y larga distancia a Madrid y Barcelona.

El ejemplo de Jerez de la Frontera es uno más sobre los beneficios que para Granada supondría contar con una red de trenes de proximidad, tanto Regionales por línea convencional como Cercanías, y sobre todo de esta última, aunque con los proyectos a futuro de integración del ferrocarril en la ciudad se dificultaría bastante la unión de pueblos como Maracena y Albolote con la eliminación de la vía de Moreda en las proximidades de la ciudad.

De las ciudades que están por encima de Granada en cuanto a tránsito de pasajeros por sus estaciones de tren, solo la mencionada Jerez de la Frontera y Oviedo cuentan con servicios de Larga y Media Distancia, además de Cercanías. El resto solo cuentan con trenes que cubren los dos primeros servicios como Granada sin contar con trenes de proximidad. Llama la atención Figueres, en Girona, que dista apenas 33 kilómetros desde la capital de la provincia, y que sin embargo suma 2,28 millones de viajeros por tren, casi medio millón más que el destino Granada. No solo eso, sino que Figueres cuenta con dos estaciones, una urbana a la que llegan y salen los trenes de la línea 11 de Rodalies (Cercanías), unos diez servicios en hora punta; y otra periférica en Vilafant, por la que circulan los trenes de Alta Velocidad y Media Distancia, incluidos los que hacen trayectos hasta Paris y Lyon, en Francia.

Un caso similar coloca a Vigo por encima de Granada, otra ciudad que no es capital de provincia aunque cuenta con una población similar a la granadina. Entre sus dos estaciones (Urzáiz para los Alvia y largas y medias distancias, y Guixar, regionales) suman 2,44 millones de usuarios. En lo referido a destinos con una sola estación, figura por delante de Andaluces Lleida (2,48 millones de pasajeros), Ourense (2,08) y Toledo (1,88). De la capital castellano-manchega llama la atención que esta cifra la aportan, además, solo los trenes Avant de media distancia por Alta Velocidad con Madrid (también tiene un tren a Albacete diario).

Y pocos trenes

Los datos de Adif también hablan de que Granada es una de las ciudades AVE que menor número de trenes recibe al año. Según las cifras del Administrador, en 2023 lo hicieron 10.153, a una media de 27,8 al día, y sobre un total de 10.950 sobre la programación de Renfe. De las principales estaciones del país, Granada solo está por delante de Calatayud, Toledo, Elche, Burgos, Antequera, Zamora y Huesca, entre las ciudades con Alta Velocidad, además de Vitoria, Pamplona, Jaén, Cáceres y Badajoz. Le adelantan hasta Puente Genil-Herrera (10.831 trenes al año), Salamanca (11.193), Cuenca (16.731), Albacete (16.775), o Palencia (17.057).

Es en este apartado donde más se puede comprobar la falta de servicios ferroviarios en Granada de todos los tipos, los cuales también vienen marcados por las propias infraestructuras de la provincia. Si Granada ocupara todos los surcos posibles en la línea de Alta Velocidad con Antequera, aspiraría a contar con una programación de 12.410 trenes anuales (cuatro más en ambos sentidos). Y cuando estuviera acabada y en servicio la Variante de Loja, al menos el doble (24.820). Sin embargo, solo esta cifra seguiría dejándola por debajo del número de trenes que tuvo este 2023 Jerez de la Frontera (28.698). Las posibilidades de ampliar servicios por la vía de Moreda sería la otra opción para incrementar la oferta de trenes en Granada. De hecho, con los datos de la última Declaración sobre la Red de Adif, esta línea tiene solo utilizados ocho surcos de 84 posibles. Es decir, todavía se podrían programar por esa línea hasta 76 trenes diarios en ambos sentidos.

Proporción ganadora

Eso sí, Granada puede decir que es casi la estación española de una gran ciudad que mejor productividad saca a sus trenes. De hecho, es la segunda que mejor ratio presenta entre trenes que han pasado por sus vías en 2023 y viajeros que han desfilado por sus andenes, ya sea para ir o para volver. La proporción es que por cada tren que se dispone desde Granada hay 178,4 personas que lo utilizan. Solo tiene por delante Toledo, que le saca un gran partido a sus servicios Avant, los cuales son usados por 196,7 personas cada tren. Es, de largo, quien mejor partido saca a sus tráficos.

Justo por detrás de Granada se sitúa con 175,1 personas por tren la estación de Santiago de Compostela, seguida de Girona (163,5). Todas estas comparten el factor de no sumar en sus datos trenes de Cercanías. Ya detrás de estas figura Madrid, con sus estaciones de Atocha y Chamartín, con un rendimiento de 156,2 personas aportadas por cada tren. Con respecto a las estaciones andaluzas, hay que bajar hasta el puesto vigésimo de esta clasificación para encontrar a Sevilla, con 95,6 viajeros aportados por cada tren. Le sigue justo por detrás Málaga (93,6).