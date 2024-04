Un vecino del Área Metropolitana de Granada se lleva el 'Sueldazo' de la ONCE de 2.000 euros al mes durante 10 años

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este sábado ha dejado un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma un premio de 240.000 euros, en la comarca del Área Metropolitana de Granada, donde el vendedor Antonio José Ontiveros ha vendido la serie agraciada con este premio.

Ontiveros, vendedor de la ONCE desde 2021, cubre la ruta de las localidades de Alfacar, Huétor Santillan y Pulianas aunque no sabe con seguridad dónde ha dejado el Sueldazo. Este domingo se declaraba "muy nervioso" y "muy contento" con la fortuna dada. "La gente que me compra es humilde y trabajadora, al que le ha tocado seguro que le hace mucha falta, así que muy contento", ha señalado en un comunicado.

El sorteo del 13 de abril estaba dedicado a la tapa castellano manchega de la molleja sabayón y queso, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica este a las tapas más populares de España, y ha dejado el resto de su fortuna entre Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana, según informa el grupo social en una nota de prensa.

El 'Sueldazo del Fin de Semana' de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería "social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas". La Organización asegura que mantiene una responsabilidad con la ciudadanía, promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.