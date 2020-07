Un velatorio con "alta asistencia", origen de un nuevo brote de coronavirus en Granada

Un nuevo brote de coronavirus con 6 personas infectadas preocupa en estos momentos a la Junta de Andalucía, según acaba de informar el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Es el noveno de la provincia de Granada y el sexto que se registra en el Distrito Metropolitano. Según ha confirmado Aguirre, este nuevo foco se encuentra situado en la población de Belicena, en el municipio de Vegas del Genil, aunque según ha podido contrastar esta redacción el foco puede afectar también a Santa Fe, lugar donde se realizó el duelo.

Aguirre ha explicado que este nuevo brote en Granada requiere especial atención ya que tiene el origen en un velatorio que tuvo una "alta asistencia" y en el que ya han dado positivo PCR 6 de los asistentes, que según ha dicho el consejero, procedían "de muchas poblaciones, algunas distantes". Incluso de fuera de Granada, según ha sabido esta redacción, por lo que podría haber transmisión comunitaria. El titular de Salud, además, ha pedido ayuda al alcalde de la localidad, el socialista Leandro Martín, para poder contribuir a la identificación de los asistentes al velatorio.

De hecho, se ha hecho un llamamiento general a los asistentes al entierro, que tuvo lugar entre el sábado y el domingo y al que acudieron muchas personas al tratarse de una joven muy querida en la población vegueña, para que se sometan a pruebas PCR masivas que tendrán lugar a partir de las 19:00 horas de hoy en unas carpas habilitadas en el Centro de Interpretación de la Vega, en el núcleo de Belicena. Durante toda la mañana se ha estado montando el dispositivo con cerca de medio centenar de operarios municipales.

Estas pruebas, realizados por los servicios médicos de la Junta de Andalucía, también se desarrollarán mañana por la mañana desde las 7:00 horas en el mismo lugar. "En el caso de aquellas personas que asistieran al velatorio o funeral y residan fuera de Vegas del Genil, se recomienda que contacten con las autoridades sanitarias lo antes posible", indica el Consistorio en un comunicado, que hace un "llamamiento a la calma" y a la "colaboración ciudadana" para "realizarse las pruebas" y "frenar la propagación del Covid-19".

Al mismo tiempo, la Junta de Andalucía sigue haciendo el estudio de trazabilidad de los contactos de las 6 personas que en principio han dado positivo PCR para "recabar el máximo de información y tenerlo lo más concentrado posible". Aun así, y a pesar de que el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, no descarta el "confinamiento de alguna localidad" si se diera el caso, el ente autonómico descarta el confinamiento parcial del Área Metropolitana por el incremento de brotes, donde hay 6 focos de los 9 que hay ya en la provincia de Granada.

"La mayoría de personas asintomáticas y detectadas por rastreo de contactos", explicó Aguirre, que añadió que la tipología de estos núcleos es que están "aislados y son familiares, de entre 4 y 6 personas", y "que no tienen repercusión clínica". Además, comparó los casos de Granada con el los confinamientos del Segrià, en Lleida, donde los casos oscilan entre los 300 y los 100, mientras que no llegan a esa cifra en la provincia granadina los últimos días. También incidió en el que no hay casos en las residencias de Granada.

"Hago una petición. Todas las normas son para cumplirlas. Hay una orden del Gobierno y la Consejería que hay que cumplirla. Desde aquí pido a los Ayuntamientos que extremen la vigilancia", ha declarado Aguirre.

En el parte del día, los brotes en Granada permanecen sin más cambios que el nuevo foco de Vegas del Genil, con 3 de ellos controlados y 6 en fase de investigación. Tan sólo han crecido en una persona en el controlado de Granada capital, el primero de todos, que ya cuenta con 33 afectados. El global de casos confirmados por PCR en los brotes de la provincia es de 95.

Se han reportado además 12 nuevos contagios en la provincia, por lo que las cifras vuelven a repuntar aunque se desconoce si todos tienen relación con los brotes. Además, hay dos ingresados más en los hospitales de Granada por lo que hay 13 encamados, de los cuales 3 están en UCI, por lo que ha salido una persona del estado de gravedad. No hay fallecimientos ni curaciones