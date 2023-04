Los vendedores del mercadillo del Zaidín, dispuestos a seguir con las protestas

La polémica generada por el traslado del mercadillo del Zaidín desde Torre de la Pólvora a Baden Powell no se aplaca. Pese a que los comerciantes volvieron este sábado a instalar sus puestos, las críticas se mantienen. Reclaman un carril de evacuación junto al río Monachil.

Tras trece años de ubicación interina en Torre de la Pólvora, el Ayuntamiento decidió dar luz verde al traslado de los puestos a Baden Powell. Los vendedores ya esgrimieron su rechazo a esta nueva ubicación con los mismos argumentos que emplean ahora, un mes después del último sábado en las inmediaciones del campo de fútbol de Los Cármenes. Tras tres sábados sin montar, este 8 de abril regresaron los puestos y también las críticas.

"No estamos contentos. Me siento utilizado", explicaba el portavoz de la recién constituida asociación de comerciantes ambulantes, Melchor Tirado. Esta agrupación representa, según indican, a los 152 vendedores del mercadillo del Zaidín. Tirado asegura que desconvocaron la manifestación en el Centro de Granada prevista para el Sábado de Gloria porque el Ayuntamiento se comprometió a realizar mejoras en Baden Powell. "Están jugando con nosotros. Nosotros por respeto a ellos y creyendo en su palabra de que esto iba a estar arreglado para este día" decidieron desconvocar y volver a trabajar, relata Tirado, que reclama una nueva reunión con el Ayuntamiento de Granada. "Yo le he dado la cara por 152 compañeros y ellos han jugado conmigo", explicó el portavoz de los vendedores.

"Sé que son días de Semana Santa, que son días de descanso, pero si se comprometieron tenían que haber cumplido con su cometido", insistió Tirado, que recalcó que los vendedores "aun no estando en las condiciones" que, según ellos, requieren para hacer su trabajo "por amor y respeto a los granadinos" decidieron volver a montar sus puestos.

Si no se produce un nuevo acercamiento, Tirado adelantó que "volvemos a las reivindicaciones, y ya no lucharíamos por Baden Powell, lucharíamos por Torre de la Pólvora y hasta que no nos den Torre de la Pólvora, no nos movemos". "Estoy dispuesto a sentarme a la puerta del Ayuntamiento, a manifestarme todas las semanas que hagan falta", afirmó el portavoz. Reclaman que la disposición de los puestos permita un pasillo de evacuación entre el acerado que está junto al río Monachil -donde aparcan los vehículos- y la línea de puestos, que debería desplazarse desde la ribera del río unos cinco metros.