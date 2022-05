Karanka dice que sería “una equivocación” pensar que el Granada CF ha “hecho algo”

El entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, rebajó cualquier mínimo atisbo de euforia en el granadinismo al exponer este lunes en rueda de prensa lo complicado e importante que va a ser el choque del martes ante el Athletic Club y restar trascendencia al triunfo del sábado en Mallorca.

Karanka dejó claro que, pese al 2-6 logrado en Son Moix, no hicieron “un gran partido” y sólo fue “un buen resultado”, añadiendo que la alegría por la victoria sólo duro unas horas porque ya están metidos de lleno en el choque ante el Athletic.

“Un resultado no puede llevar a equivocarte, en el primer tiempo no estuvimos bien y en el segundo tuvimos mucha efectividad. Puedes pensar por el marcador que fue un partidazo y no es así. Estamos muy confundidos si pensamos que con esos puntos está todo hecho”, comentó.

“Después de la victoria del sábado lo más importante seria volver a ganar en casa, pero luego tendremos dos partidos más. Es el momento de pensar que estamos mejorando, pero que por ganar 2-6 no estamos para pelear por Europa. Hay que tener los pies sobre el suelo, está costando mucho y un partido no nos puede engañar”, sentenció Karanka.

“Desde el primer día intenté cambiar ciertas cosas y parece que vamos por buen camino, pero sólo son tres partidos sin perder. Quedan tres más y tenemos que seguir en la misma línea. Sería una equivocación grande pensar que hemos hecho algo”, admitió.

Sobre el hecho de no ganar en el Nuevo Los Cármenes desde 2021, recordó que va a ser su “segundo partido” en casa, cree que su llegada ha servido para “que la gente vea que el equipo está mejor” y dejó claro que “va a ser un partido con momentos no tan buenos”, sentenciando que “si creemos que podemos salir es estando juntos”.

El técnico espera este martes “un partido muy complicado” que requerirá del “máximo esfuerzo” de los suyos ante un Athletic al que conoce “muy bien al Athletic” y que es un equipo “que juega muy bien al futbol” y que es “uno de los mejores de la liga en datos físicos”.

“Es un equipo con alternativas porque si presionas tienen calidad para salir, con un portero que es un jugador más. Te puede matar si no presionas bien, pero en transiciones con velocidad también te puede matar. Tenemos que estar muy juntos tantos en la presión como en el bloque bajo y no dejar explotar al Athletic su velocidad”, explicó.

Karanka cree que el Athletic está peleando “por los puestos europeos” por “lo bien que lo está haciendo Marcelino” y porque es un conjunto “muy físico, con jugadores con calidad y que juega muy bien y rápido con balón”.

Partido especial

“Llegue a esa casa (al Athletic) con 15 años y hay gente que está en el banquillo y ya estaba ahí entonces. Es especial en lo emocional, pero ese tema se queda apartado cuando tienes que jugar contra ellos. Necesitamos los tres puntos y vamos a ir a por ellos. Tengo muchos y muy buenos recuerdos, pero en esa casa me enseñaron a competir y ahora toca hacerlo en su contra”, reconoció.

Karanka cree que a estas alturas de liga es mejor medirse a un rival que se juega poco porque “el que se está jugando cosas siempre va a salir con ese puntito más” pese a que “la tranquilidad te puede llevar a jugar mejor”.

El técnico del Granada no ocultó que varios jugadores llegan a los partidos “muy justos” y que tendrá que esperar hasta el entrenamiento de este lunes para ver la evolución de varios de ellos e “intentar sacar el mejor once posible”.

Karanka reconoció que con Machís tienen que “tener cuidado” con el tema físico, pero que está “cien por cien comprometido”, mientras que de Álex Collado comentó que tiene todo lo que a él le gusta de un media punta porque “desequilibra, busca bien los espacios entre líneas y desde fuera no parece lo fuerte que en realidad es”.

También habló de los ya recuperados Arias y Gonalons: “Los dos han sido una gratísima sorpresa porque cuando vine parecía que habían acabado la temporada. Los dos me mostraron predisposición, los dos han participado y es importante que cojan ritmo de partidos con minutos porque por mucho que entrenes donde coges el ritmo es en los partidos”.