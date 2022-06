Arranca la operación salida en el Granada CF: Ángel Montoro no renovará como rojiblanco

Comienza la operación salida en el Granada CF. Tras el descenso a Segunda División y contar con hasta veintiséis jugadores con contrato, la continuidad de hombres que no tenían vinculación con la entidad un año más se hacía harto complicado y así le ha ocurrido a uno de esos nueve jugadores que no tenían firmado una campaña más. Los nueve son Arias, Álex Collado, Neyder Lozano, Carlos Bacca, Dani Raba, Sergio Escudero, Germán, Eteki y Montoro. De ellos, los cinco primeros era evidente que no van a seguir y desde este miércoles se ha sumado uno más.

Se trata de Ángel Montoro, que no renovará su compromiso con la entidad. El centrocampista valenciano, cuyo talento es indudable, ha tenido muchos problemas físicos en sus cinco temporadas como rojiblanco. Su edad, a punto de cumplir 34 años, era otro impedimento y finalmente tendrá que buscarse equipo.

Capitán

Jugador tímido fuera del campo, ha formado parte del cuarteto de capitanes de uno de los mejores Granada CF de la historia. En el recuerdo quedará el tanto que anotó en el Estadio Diego Armando Maradona ante el Nápoles en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League que permitió a los de Diego Martínez pasar a octavos de la competición continental.

El valenciano está a punto de cumplir 34 años

Montoro, que este año ha participado en 24 encuentros ligueros más uno en Copa del Rey, de los que tan sólo completó cuatro, no ha sido tan determinante como en los cuatro cursos anteriores. Con Robert Moreno llegó a actuar como media punta pero el físico no le llegaba para presionar y llegar al área. Organizador que se siente cómodo con un jugador que le vigile la espalda, cuando ha tenido esa figura como por ejemplo Gonalons, ha mostrado su mejor versión.

Cinco años

Los aficionados rojiblancos ya no volverán a ver los cambios de orientación milimétricos ni sus quejas a los colegiados. Han sido cinco años en los que ha disputado un total de 140 encuentros oficiales entre Liga, Europa League y Copa del Rey desde que llegase al equipo en Segunda División procedente de la Unión Deportiva Las Palmas.

Su mejor campaña en cuanto a números de encuentros jugados fue la del ascenso, 2018-2019, en la que participó en 35 duelos, 34 de ellos como titular. Contó con la confianza de Diego Martínez y fue uno de los baluartes del regreso de la entidad nonagenaria a la máxima división del fútbol español. Su primera campaña, también en Segunda, actuó en 29 citas.

Las lesiones, su lacra

Sin embargo, la competencia y las lesiones hicieron que en LaLiga Santander sus guarismos bajaran. Su peor curso fue el de la 2019-2020 en la que pisó el verde tan sólo en quince ocasiones. Una lesión fibrilar de grado II en el recto anterior derecho, otra en el isquiosural izquierdo a la que se sumaron molestias en el recto anterior izquierdo y una recaída en el recto anterior derecho provocaron que se perdiera nada menos que veintidós partidos.

Protagonista de algunos de los capítulos más brillantes de nuestra historia. Su nombre permanecerá para siempre ligado al de nuestro club. ÁNGEL MONTORO: genio y leyenda ❤️🤍 pic.twitter.com/SnQGcJDbY9 — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) June 15, 2022

Diego Martínez supo al año siguiente gestionar sus minutos pese a lo cargado del calendario y el año del estreno europeo llegó a participar en 36 encuentros aunque únicamente terminó diez. La competencia en la medular de Yangel Herrera y Luis Milla le hizo perder cierto protagonismo pero estuvo en las grandes citas continentales. En concreto, gozó de minutos en once de los quince enfrentamientos europeos.

Mensaje del club

El Granada CF, en un comunicado oficial, le ha agradecido “la gran dedicación profesional y personal mostrada durante estos años” pues “su nombre permanecerá para siempre ligado al de nuestro club”.