"Estamos preparados para luchar por la permanencia"

David Tenorio encara ya el inicio de la temporada en Segunda División B. El técnico afronta la competición desde cero tras salvar al filial del descenso la pasada campaña. El calendario ha deparado un arranque complicado para el Recreativo, pues debuta ante el Córdoba fuera de casa, pero Tenorio mira al Arcángel como un desafío más que como un problema. Recalca la importancia que tiene para el club que el filial permanezca en Segunda División B para formar mejor a los canteranos. El preparador del filial rojiblanco “más granadino de las últimas siete u ocho últimas temporadas en Segunda B” afirma que sus pupilos están “preparados para luchar”.

¿Qué tal sus vacaciones?

Inexistentes. Aquí mientras acabamos con el segundo equipo, luego con el primer equipo y el tema de configuración de plantillas y todo, al final no me ha dado mucho tiempo a casi nada. He desconectado en momentos puntuales, pero muy poco.

Inicio de temporada con el filial. Está vez trabajando desde cero. ¿Cuáles son las sensaciones?

Las sensaciones son buenas porque en principio en pretemporada todo el mundo tiene buenas sensaciones y muchas ganas de trabajar. Viene con buena predisposición tanto la plantilla como el cuerpo técnico. Las sensaciones son positivas. El problema del verano es cuando intentas hacer una configuración de plantilla a tu manera y luego al final sale la plantilla que el mercado te permite. Todo al final va cogiendo forma. Cuesta en principio cuadrar todo porque tenemos distintas opciones. Vamos haciendo en función de lo que necesita el primer equipo, lo que necesitamos nosotros y lo que hay en el mercado. Van viniendo futbolistas, algunos tardan en venir y otros menos. El verano se complica por todo eso. Empiezas la pretemporada con muchos jugadores que forman parte del Huétor Vega y del División de Honor, que no son los que vamos a tener nosotros en el día a día. Entonces cuesta entrar en la materia, pero al final yo disfruto de cada entrenamiento. El resumen de la pretemporada es magnífico.

Ha utilizado más de una treintena de jugadores en pretemporada. ¿Ha sido más difícil de lo que podían pensar o era lo esperado?

Preveía que podía pasar así, por lo tanto no me ha sorprendido. Todo el mundo quiere trabajar con sus 22 jugadores desde el primer día, pero eso pensando en el mercado y en que somos un equipo filial sabía que iba a pasar. No ha sido en ningún caso ningún problema y nos hemos adaptado bien. Ahora ya empezamos a trabajar casi con la plantilla al completo. También había algunos lesionados, lo cual nos ha costado y nos está costando meterlos, ya que ha venido gente con lesiones de larga duración. Todo eso condiciona un poco el verano, pero hemos trabajado bien y estoy contento.

La dinámica en los amistosos ha sido buena. Sólo una derrota y cuatro victorias

Sirve de poco. No me obsesiono con eso sea bueno o malo. No le doy una gran importancia. El amistoso es simplemente una forma de coger el aspecto condicional, conceptos tácticos y que los jugadores vayan cargando el tema físico, el técnico y el táctico. Tanto ganar como perder no es relevante, lo importante viene ahora. La cuestión importante es a partir del domingo y lo ocurrido antes carece de importancia. Hay pretemporadas muy buenas que luego empiezan con malos resultados y viceversa. Hay que esperar ahora al domingo.

¿Cómo ve ese debut en el Arcángel?

Probablemente nos ha tocado el rival más difícil para empezar, un Córdoba ilusionado que intentará volver a donde se merece por ciudad, por club y por afición. El estadio va a tener una entrada importante seguro. Es un sitio tan difícil como atractivo. Va a ser complicado, pero también es un reto para nosotros. Vamos a intentar reivindicarnos en un primer escenario importante. Si somos capaces de entrar en competición en un contexto como Córdoba y entrar bien pues genial. A mí me da igual al principio que al final. Toca afrontarlo y a por ello.

¿Se está empezando a valorar más que un club como el Granada tenga su filial en Segunda División B?

Creo que es algo importantísimo para el club. Tanto como si estamos en Primera División como en Segunda División A es importante tener un equipo filial que te permita competir en Segunda División B, que está infinitamente más cerca que Tercera. La distancia entre Segunda B y Tercera es sideral porque en la Tercera hay muchos grupos donde hay equipos que no son profesionales, en esta categoría no pasa eso porque todos los clubes son profesionales y están muy cerca de entrar en la Liga de Fútbol Profesional. Para un club como nosotros tener al filial en esta categoría es esencial para poder ver a gente formada en el filial en el primer equipo. Jugadores con los que el Granada ha podido entrar en el mercado, futbolistas como Aarón o Carlos Neva, que se acaba de incorporar con una buena pretemporada que le ha dado acceso al primer equipo. Tener un filial en Segunda B te permite, con la cantidad de sub 23 que vamos a tener este año, que haya jugadores que estén cerca y puedan ayudar en el día a día sin ocupar ficha en caso de que jueguen con el primer equipo. De Segunda B a Primera hay distancia, pero no tanto como desde Tercera.

¿Cómo ha visto a los jugadores que han trabajado con Diego en la vuelta con usted?

Todo lo que sea entrenar con el primer equipo a ese nivel al jugador le viene bien y es positivo para su formación. Yo le decía el año pasado a algunos jugadores “ojalá no te vea por aquí nunca, será señal de que estás trabajando bien”, lo que significaría que el trabajo del filial está dando sus frutos. En los jugadores que vienen del primer equipo y entrenan con nosotros, la predisposición es magnífica y la actitud muy buena. Sé que con Diego y su cuerpo técnico el trabajo va a ser muy cuidado y preciso porque ya estuve con ellos el año pasado. A nosotros nos viene bien que estén con ellos.

"Hemos configurado el equipo más granadino de las últimas temporadas en Segunda División B"

¿Cómo está encontrando a los futbolistas que ha incorporado el club para el Recreativo?, ¿optan a otro mercado por estar el club en Primera?

Es cierto que tener un equipo en Primera División puede ayudar al filial, pero al final nuestro mercado es muy sencillo si evaluamos las incorporaciones que hemos hecho. No podemos aspirar a los jugadores sub 23 top, entonces el tipo de futbolista que ha venido ha sido: jugador que ha destacado en Tercera División, jugador de Segunda B que ha tenido pocos minutos en su club o de Segunda B que han descendido con sus clubes. Esos son los perfiles de todos los jugadores que han venido. Actitud maravillosa, ganas de esforzarse, ver el primer equipo como un reto y una ambición, esa es la idea. Formar un equipo y ser competitivos para conseguir el objetivo del club, que es que el filial permanezca en la categoría. Va a ser un objetivo difícil, pero con trabajo lo conseguiremos. Que el Granada pueda contar con futbolistas el año que viene para su primer equipo o mercadear con ellos, esa es la idea.

Entre las nuevas incorporaciones destaca Rui Pedro por llegar desde todo un Oporto

Es muy sencillo. Rui Pedro metió el gol que le dio la liga al Oporto y ha jugado Champions League. Si estuviese a su máximo nivel no estaría aquí, es una realidad evidente y obvia. Es un jugador que ha tenido una última temporada y media a no tan buen nivel y entonces el Oporto entiende que su progresión allí no está. Es una buena oportunidad de mercado para el Granada. Vamos a intentar revalorizar al jugador e incluso en un futuro comprarlo, esa es la idea. Un futbolista que ha sido importante en un sitio y ahora sale de ese sitio para poder seguir progresando, por eso nosotros lo hemos aprovechado.

¿Cómo ve la categoría a nivel general antes de empezar esta vez desde cero con usted?

Nosotros hemos configurado el equipo más granadino de las últimas siete u ocho temporadas en Segunda B. Somos el equipo con más granadinos. Hemos recuperado la esencia de que el filial tenga gente de aquí. Hemos subido gente del División de Honor, del Huétor Vega y hemos incorporado gente de aquí que ha destacado fuera como Echu, Alberto o Mario, que aunque no es nacido aquí es de madre granadina. Por otro lado, el mercado se ha vuelto loco en Segunda División B. La crisis nos cogió en esta categoría, pero está volviendo a despegar. Hay equipos que han gastado barbaridades. Estamos hablando de 90.000 o 100.000 euros en jugadores en nuestro grupo y otros grupos, eso en clubes modestos. Si hablamos de Córdoba, Recreativo de Huelva, UCAM Murcia o Badajoz, ya van en otras cantidades porque tienen seis o siete jugadores en plantilla con un nivel altísimo económicamente. En Segunda B cada vez hay más jugadores que pueden jugar en categoría superior y jugadores que han cumplido ciclo en Primera y/o Segunda A. La categoría este año más que nunca está a un nivel altísimo, cada vez más cerca de la Liga de Fútbol Profesional. Probablemente este año va a haber más distancia que otros años entre equipos que vayan a luchar por estar arriba y los de abajo, esa es mi previsión inicial. Habrá un grupo destacado, tengo en mi mente algunos equipos, pero luego la competición pone a cada uno en su sitio.

¿Se moja para decir esos nombres?

Bueno, está Córdoba, UCAM Murcia, Recreativo de Huelva, Badajoz, creo que el Marbella estará por ahí cerca. Va a haber un grupo de seis a ocho equipos seguro. Por abajo puede haber sorpresas de clubes que opten a estar más arriba y luego te sorprendan. Ojalá nosotros estemos lo más arriba posible, pero inicialmente estamos preparados para luchar por lo que tengamos que luchar. El objetivo es la permanencia. Si conseguimos estar arriba genial, pero si no es así estamos preparados para luchar por la permanencia. En ese contexto tenemos que estar preparados para pelear.