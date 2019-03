El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, dijo en rueda de prensa que fue “un partido de pocas ocasiones” en el que “los defensas se impusieron a los ataques” y que no fue “bonito para el espectador”.

“Fue un partido igualado, cerrado, hemos tenido más control del juego y momentos en la primera parte en que hemos encontrado espacios entre líneas ante un equipo que presiona muy bien pero nos ha faltado el último pase, elegir mejor. En la segunda nos costó más tener el control del juego. Hemos sumado un punto, portería a cero una vez más y a seguir mejorando”, añadió.

Sobre la jugada en que hubo una falta clara a Rodri no señalada, fue claro: “Arbitrar es muy difícil. No la he visto repetida y habrá que ver cómo se interpreta esa jugada. Rodri ha sido muy honrado, ha querido seguir, no ha simulado, no ha exagerado, pero es una acción que puede marcar el partido”.

Diego Martínez indicó que a su equipo le faltó “el último pase o elegir mejor ante su defensa adelantada”. “En algunos momentos lo hemos conseguido pero no con la precisión que nos gustaría. Nos ha faltado generar más ocasiones pero el Almería defiende muy bien. Hemos concedido muy poco, hemos estado , firmes, seguros, hemos defendido bien su balón parado, pero es el típico partido que se te puede ir”, explicó.

También dijo que les marcó que “Víctor y Fede San Emeterio estuviean condicionados desde el principio por el tema de la tarjeta, y el estado de Montoro. Hemos buscado caminos y no los hemos encontrado, tampoco ellos”.

“Después de 30 jornadas quería que, más allá de los resultados, la afición se sintiera orgullosa de su equipo. Cuando uno no está fino hay que ser competitivos, organizados. Cuando no se puede ganar, empatar, y a seguir nuestro camino. Quién nos iba a decir en agosto que íbamos a estar a estas alturas con 57 puntos”, admitió el técnico, quien explicó que “siempre hay muchas cosas que mejorar sea cual sea el resultado”.

La afición

“La afición ha estado de diez. El autobús no ha pasado por donde estaban ellos pero los oíamos desde dentro. Antes, durante y después del partido han animado. Sólo puedo dar las gracias por toda la temporada, agradecerles y saber saborear estos momentos de unión”, dijo sobre el desplazamiento masivo de aficionados.

En relación a las sanciones de Víctor Díaz y San Emeterio, apuntó que son “dos jugadores que vienen jugando habitualmente” por lo que sólo piensa en “recuperar a jugadores lesionados que se han quedado en Granada y en que no sea nada lo de Montoro”.