Germán: "El sufrimiento va conmigo"

Germán cuenta que durante estos días sigue una rutina en la que " hay tiempo para el ejercicio físico , la alimentación y el descanso". El futbolista de San Fernando, que reconoce que aprovecha estos días para leer, "algo que no hacía hace tiempo", considera necesario "tener un poco de vida, aunque sea en casa".

Sobre el confinamiento, que ayer comenzó su tercera semana, el jugador gaditano sigue " la dinámica que ha mandado el cuerpo técnico " porque, según sus palabras, "es muy importante" no perder la forma para que "cuando regresemos estemos en las mejores condiciones".

Aunque no hay fecha para la reanudación de la competición, el central está convencido de que "a todos los jugadores nos faltará algo de físico porque no entrenamos como debiéramos ". En este sentido, añade que "intentaremos entrar en la dinámica del grupo para optimizar los esfuerzos físicos y evitar así cualquier percance".

No obstante, subraya que detrás de su debut en la máxima categoría del fútbol español "hay mucho trabajo detrás", y deja claro que está "muy contento por haber debutado en Primera y espero que no sea el último año ".

Tras afirmar que en el cambio de categoría ha contado con compañeros "con experiencia en Primera", el defensa asegura que " mi juego no ha cambiado mucho ". Germán añade que "se trata de seguir la dinámica y del cuerpo técnico, que son muy similares con algunos matices".

Su gol ante el Athletic en la Copa, un recuerdo agridulce

Entre los recuerdos que Germán tiene de la presente temporada está su gol al Athletic en el memorable partido de vuelta de las semifinales de Copa diputado en Los Cármenes. Faltaba un cuarto de hora para la conclusión cuando el jugador rojiblanco cabeceó a la red un saque de esquina para poner el 2-0 en el marcador y, por tanto, la clasificación para la final, pero poco después Yuri amargó la noche a todo el granadinismo.

"Fue un final trágico porque no se pudo conseguir lo que el club, la afición y la ciudad quería, por lo que sólo queda dar la enhorabuena al Athletic", señala el central. Del gol recuerda "sentir una alegría inmensa que no podría describirla con palabras, simplemente me volví loco".