El Granada CF, uno de los dos únicos equipos de Segunda sin entrenador

Un buen barco tiene que tener un buen capitán, lo que se traduce en el mundo del fútbol como un entrenador de garantías. Pues a día de hoy, el timón del Granada CF no tiene quién lo maneje.

De hecho, el equipo rojiblanco es el único de los tres descendidos que no ha contratado todavía un nuevo entrenador o renovado al ya existente, porque tanto la UD Almería como el Cádiz CF ya han movido ficha y han sacado del mercado a dos entrenadores contrastados, llevándose ambos a su primera opción.

Comenzando por la entidad gaditana, su nuevo entrenador es un viejo (no tanto) conocido del Granada, y es que Paco López ha sido el elegido por el presidente Manuel Vizcaíno para liderar al equipo en Segunda cuatro temporadas después de ascender. El valenciano es el artífice del último ascenso del Granada, el pasado curso y como campeón, y volverá a intentarlo pero esta vez desde la Tacita de Plata.

De hecho, muchos hubieran preferido su continuidad a la llegada de Alexander Medina, y es que el remedio terminó siendo peor que la enfermedad aunque el equipo de Paco tenía una gran fragilidad defensiva que llevó al de Silla a ser cesado.

Por último, los 'vecinos' de la UD Almería han optado por un entrenador de la casa quien ya conoce el club y que tantos éxitos le ha dado a la institución indálica, como es Joan Francesc Ferrer 'Rubi'. El catalán volverá a un lugar donde es muy querido, ya que ascendió a Primera como campeón de Segunda y además logró la permanencia hace dos temporadas en Primera División, en la última jornada frente al Espanyol. Tras esa gesta, abandonó el club al que ha vuelto tan solo un curso después.

Tarde

Aunque hace escasos días el director general Alfredo García Amado comentó que siguen "en proceso de selección" y que el trabajo de la dirección deportiva es continuo durante todo el año, resulta complicado comprender como no han contratado definitivamente todavía a ningún técnico cuando llevan "trabajando en la próxima temporada desde hace meses", mas aún con el equipo abocado al descenso desde mucho antes de que se hiciera matemático. Un secretismo y un 'trabajo en la sombra' que puede llegar a sembrar dudas en la afición, aunque lo importante serán los resultados.

Muchos ya dan por hecho que Guille Abascal es el elegido por la directiva, algo que no termina de convencer dada su escasa experiencia en la élite, aunque cualquiera elegido a conciencia se merece un voto de confianza. Todavía no hay nada anunciado y se espera que hasta la inminente Junta General de Accionistas, el próximo lunes 10 de junio, no se haga oficial la llegada del sevillano a Los Cármenes.

Además, otros equipos de la categoría ya han movido ficha también. El Cartagena ha contratado al 'Pitu' Abelardo, mientras que en la isla de Tenerife el entrenador será el granadino Óscar Cano. La más reciente de las incorporaciones es la de Julián Calero al banquillo del Levante, que un año más no ha sido capaz de entrar en los playoff de ascenso a la categoría de oro.

Actualmente, sólo dos banquillos de Segunda División no tienen dueño, y como no el del Granada es uno de ellos. Le acompaña el Elche, ya que Sebastián Beccacece no seguirá en la disciplina ilicitana. Asimismo, hay otros banquillos en el aire que de cierta forma afectan a Granada, y es que la continuidad de Fernando Estévez en el Eldense no es segura, ya que termina contrato el 30 de junio y no ha renovado aun. Lo mismo ocurre con Alessio Lisci en Miranda del Ebro, y es que al joven técnico italiano le quedan escasos 20 días de contrato tras mantener al Mirandés en la categoría.