El Granada CF crece con su portería a cero

Cuando la dirección deportiva del Granada CF encabezada por Nico Rodríguez contrató a Paco López, conocía cuáles eran los puntos fuertes del técnico de Silla y los aspectos que podían penalizarle. El valenciano es un entrenador al que le gusta que sus equipos lleguen mucho al área, que traten de dominar los partidos y tengan capacidad goleadora. Pero eso, en muchos casos, se traduce en jugar demasiado abierto y que el rival te genere muchas ocasiones de gol. Ya saben, taparse la cabeza y dejar descubiertos los pies, o viceversa. Porque lo más complicado en el fútbol en el equilibrio y sólo los grandes equipos lo consiguen. El más claro ejemplo es el Barcelona en la competición liguera esta temporada, que en veinte partidos ha anotado 47 goles y encajado tan sólo siete.

A Paco López le gusta jugar con dos puntas pero cuando llegó se encontró con una delantera formada por Jorge Molina, que no está teniendo muchas oportunidades esta campaña, y Matías Arezo, con el que no contó y que terminó siendo cedido al Peñarol de Montevideo. Sin embargo, son los números defensivos los que hacen que un equipo dé el salto de calidad. Porque, pese a que sus referentes en ataque no han logrado grandes números, la gran temporada de Myrto Uzuni ha solventado muchos partidos. Pero no encajar goles es clave y ahí, este Granada CF está marcando la diferencia.

Mejora

Desde que se hiciera cargo del club rojiblanco, los números del que fuera técnico del Levante son de líder. Once partidos ha dirigido en liga en los que ha sumado 22 puntos. Una cifra que sólo la iguala el actual primer clasificado, la Unión Deportiva Las Palmas. Veintiuno han obtenido el Levante y Eibar y 20 el Albacete. No obstante, han sido los últimos siete encuentros los que han lanzado en la tabla al cuadro granadinista.

Desde que el pasado once de diciembre se midiera al Burgos CF, ha marcado nueve goles y recibido cuatro pero de ellos, tres los encajó en un mismo encuentro, ante el Levante. El otro fue en Lugo a domicilio, dejando nada menos que en cinco ocasiones la portería a cero y no será porque los rivales no lo han intentado, en especial el Villarreal B en la última cita liguera.

Una pieza clave

El gran momento de Raúl Fernández ha sostenido en muchos duelos al Granada CF, pues sus guarismos son espectaculares en su vuelta al club. Un total de diecinueve partidos lleva como titular y acumula un total de doce porterías a cero. Ha logrado, por ejemplo, no encajar goles durante tres duelos seguidos en otras tantas ocasiones. Primero en los enfrentamientos ante Huesca, Ponferradina y Sporting de Gijón. Posteriormente ante Real Zaragoza, Cartagena y Levante y para completar los tres últimos encuentros de LaLiga SmartBank ante Ibiza, Andorra y Villarreal B. Sin duda, guarismos al alcance de muy pocos guardametas.

Anterior etapa

El bilbaíno, a sus 34 años, está a un nivel excelso y está a ocho encuentros de renovar de manera automática su contrato con el equipo, por el que ya pasó cuando fue cedido en la campaña 2009-2010 jugando 22 partidos, 21 de ellos como titular en los que encajó 19 goles pero perdió la confianza de Miguel Ángel Álvarez Tomé y posteriormente Fabri no contó con él, siendo José Juan el que fue titular el resto de temporada, incluido los play off en los que se logró el ansiado ascenso. Si Raúl Fernández y el cuadro de Paco López repiten esos números, a buen seguro que estarán como mínimo, entre los seis primeros clasificados.