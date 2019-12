El Granada CF acudirá al mercado de invierno obligado y condicionado por las lesiones

Se acerca la apertura del mercado de invierno y al Granada no le queda otra que acudir a la 'subasta'. Si ya de por sí todo los clubes intentan reforzarse para afrontar con más garantías la segunda vuelta de la competición, el conjunto rojiblanco se ve, además, apremiado por la plaga de lesiones que está sufriendo desde que comenzó la temporada.

De hecho, desde el pasado mes de agosto la enfermería no ha estado vacía en ningún momento. Es más, a día de hoy el panorama no es nada halagüeño, con Fede Vico y, sobre todo, Quini como lesionados de larga duración, a los que se unen las bajas de Ángel Montoro y Germán, que podrían reaparecer para el primer partido de 2020. Además, Neyder Lozano aún no ha debutado y todavía sigue en su proceso de recuperación de la fisura de tibia que se produjo en pretemporada. A todo este parte hay que añadir que ayer no se ejercitaron Antonio Puertas y Martínez por diversas molestias.

Ante este panorama, el director general del Granada, Antonio Fernández Monterrubio señaló antes de la comida de Navidad que ayer celebró la entidad, que aunque el club lleva tiempo trabajando en los posibles refuerzos invernales, cada día "tenemos nuevas variables" que han hecho que se trastoquen las necesidades del primer equipo del Granada.

Más recursos

"Estamos obligados por las lesiones que tenemos", dijo el directivo, quien de forma contundente reiteró que "iremos al mercado de invierno e intentaremos gastar nuestros pequeños recursos lo mejor posible y de forma eficiente".

"El grupo está rindiendo fenomenalmente pero no nos podemos engañar: las jornadas intersemanales nos hacen daño y ahora que empezamos la Copa del Rey el míster tiene pocas opciones para hacer la convocatoria. Llevamos toda la temporada con tres o cuatro lesionados", lamentó Fernández Monterrubio.

Sobre la capacidad que tiene el Granada para reforzarse el próximo mes de enero, el director general del club subrayó que "tenemos recursos limitados pero los tendremos para ir al mercado de invierno".

Al respecto explicó que el club está en disposición de incrementar su tope salarial: "Para el presupuesto que tenemos habrá una ampliación interesante" motivada porque los números están yendo mejor de lo esperado (entradas, patrocinios, etc) y porque "hemos tenido alguna pequeña alegría en los juzgados" en referencia en la cantidad que el Rubin Kazan adeuda al Granada por el fichaje de su día de Rubén Rochina.

"Todo suma y hace una bolsa interesante, declaró el directivo, que añadió que "si en verano nos dicen que con lo que nos sobró ahora íbamos a tener la cantidad que disponemos hubiéramos dicho que es un sueño".

A pesar de las buenas noticias en el aspecto económico, Fernández Monterrubio dejó claro que en el Granada "no nos conformamos y todas las áreas del club trabajan para conseguir más porque vamos a poner toda la carne en el asador a pesar de que sabemos que el mercado de invierno es complicado".

El directivo rojiblanco tiene claro que todos los esfuerzos "se van a poner en el césped" porque, explicó, "de eso vivimos todos en el club, de los resultados del primer equipo, lo que nos obliga a hacer el máximo esfuerzo".

Satisfacción

El director general del Granada, que también dijo que se va a intentar reforzar al filial, se mostró satisfecho con lo ocurrido en 2019, un año que califica de "estupendo con un ascenso y un arranque muy bueno en Primera", aunque añadió que "mantenemos los pies en el suelo y no vamos a cambiar el discurso, así que seguiremos compitiendo con humildad".