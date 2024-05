El Granada despide su patética temporada este viernes en Girona

Se acabó lo que se daba. Por fin. La ruinosa y patética temporada 2023-24 pasará este viernes a la historia para el Granada. Casi seguro que lo hace con otra derrota, pero acabará, que es lo importante.

El Granada despide este viernes desde las nueve de la noche en el campo del Girona una lamentable temporada en la que ya ha descendido matemáticamente a Segunda División y aún puede hasta acabar último de la clasificación. Sería al colmo a las cosas mal hechas.

El equipo dirigido por José Ramón Sandoval, tercer técnico de la temporada tras Paco López y Cacique Medina, visita Montilivi con el objetivo de mantener el decoro lo máximo posible y tratar de plantar cara al auténtico conjunto revelación del campeonato.

El Granada llega a Girona en un mal momento, ya que la consumación del descenso ha supuesto una denunciable bajada de brazos y un vergonzoso dejarse llevar por un equipo que acumula cuatro derrotas consecutivas.

Tras caer ante Sevilla (3-0), Real Madrid (0-4) y Rayo Vallecano (2-1), los rojiblancos perdieron la pasada jornada por 1-2 ante el Celta en un choque en el que Antonio Puertas marró un penalti en el tiempo añadido que podía haber supuesto el empate.

Los de Sandoval confían en alcanzar en la última jornada su primer triunfo de la temporada a domicilio o, al menos, poder sumar para evitar que el Almería le sobrepase en la clasificación, algo que ocurrirá si hay derrota rojiblanca y triunfo almeriense ante el Cádiz con más de un gol de diferencia en alguno de los partidos.

Sandoval ha reconocido en las últimas semanas que está teniendo problemas para conformar una convocatoria y un once inicial de garantías ante el importante número de bajas que acumula el equipo. Muchos no pueden y también hay alguno que no quiere.

Está confirmado que faltarán al choque por lesión el meta argentino Augusto Batalla, los centrales Jesús Vallejo e Ignasi Miquel y los atacantes Antonio Puertas, el polaco Kamil Jozwiak y el albanés Myrto Uzuni.

Además, están tocados del pasado partido los centrales Miguel Rubio y Raúl Torrente, mientras que este jueves no entrenó con el grupo y también podría faltar al choque el medio camerunés Martin Hongla.

Esto provocará que el técnico complete la citación con varios futbolistas del filial.

Sandoval alineará por tercera semana consecutiva a Marc Martínez en la portería, entrará en la zaga el central polaco Kamil Piatkowski, mientras que también se mantendrá en el once del joven extremo del filial Sergio Rodelas.

La gran duda es si mantiene el 1-4-3-3 del último partido, con un tercer centrocampista junto a Sergio Ruiz y Gumbau, o recupera su habitual 1-4-4-2, con la necesidad de encontrar un punta, o medio punta, que acompañe arriba a Lucas Boyé.

El rival

El Girona, la gran sorpresa del curso en el fútbol español, buscará poner el broche de oro a la temporada con un nuevo triunfo ante su afición para superar la barrera de los 80 puntos.

Es un honor que solo han logrado el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y también el Valencia -el equipo valenciano alcanzó los 83 puntos en la temporada 1995-1996, pero fue una edición de 22 equipos y 42 jornadas-.

El Girona se convirtió en el equipo con la mayor puntuación quitando al Madrid, el Barça y el Atlético desde que las victorias valen tres puntos y LaLiga tiene 20 equipos (1997-1998) con la clara y merecida victoria del domingo pasado contra el propio Valencia por 1-3 y con goles de Sávio Moreira (9), Artem Dovbyk (21) y en propia puerta.

El equipo de Míchel Sánchez ya tiene 78 puntos, 29 más que hace un año, y ya se ha asegurado la tercera posición.

No puede alcanzar al Barça, segundo a cuatro puntos, y ya no puede arrebatarle la plaza el Atlético, cuarto a cinco puntos.

Sin embargo, afronta la jornada final con retos: llegar a los 80 puntos y apurar las opciones de Dovbyk en la clasificación del Pichichi, aunque el '9' ucraniano, debutante en la competición, llega al último partido a dos goles de Alexander Sorloth (23) después de su póquer ante el Real Madrid. Jude Bellingham y Robert Lewandowski suman 19 y 18 respectivamente.

El Girona, además, buscará la 16ª victoria en 20 partidos en Montilivi, un estadio que la temporada que viene será de Liga de Campeones y que en la presente ha sido un fortín para los albirrojos.

Solo han perdido dos encuentros de locales en todo el curso, en septiembre contra el Madrid (0-3) y la semana pasada contra el Villarreal (0-1).

Míchel tiene las bajas por lesión de Jhon Solís y Borja García y podría introducir rotaciones y dar minutos a habituales suplentes, aunque la necesidad de firmar un buen partido para que Dovbyk opte al Pichichi hace esperar un once muy parecido al de gala.