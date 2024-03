El Granada CF pierde fuelle y encaja una dura derrota en Valencia

El Granada CF no pudo sumar los tres puntos en un duelo de la parte baja de la tabla porque el Valencia Féminas CF está duodécimo y tenía que ganar para no caer en la zona roja de la clasificación, mientras que el conjunto nazarí se encuentra decimocuarto con quince puntos, al borde de las plazas de descenso.La primera parte fue bastante eléctrica por parte de ambos conjuntos y con bastantes ocasiones en las áreas rivales. En el minuto 4, el conjunto che tuvo la primera ocasión con un centro de Martínez, que no llegó a nadie, aunque sirvió para asustar a la zaga del Granada.

Los diez minutos iniciales fueron dominados por el equipo local, ya que de momento al Granada le costaba llegar a la parcela contraria con amenaza. En el minuto 12, el cuadro granadino por mediación de Naima hizo una internada por la banda derecha, en que la pelota llegó al corazón del área, tras un centro del mismo, en que después no le señalaron penalti a Laura Pérez, cuando parecía claro. Seis minutos más tarde, en el 18´, llegaría el tanto del Valencia, obra de Macarena, tras un saque de esquina que remató la delantera con la pierna izquierda buscando con toda la intención el palo derecho de Sandra.Eran momentos en los que el Granada estaba sufriendo, ya que en el minuto 24, las jugadores locales hicieron una centrada al corazón del área, aunque la zaga granadina estuvo atenta y despejó con contundencia.

En el minuto 30, vino una jugada polémica para el Granada, ya que la colegiada señaló fuera de juego, cuando en realidad la jugadora del equipo visitante estaba en línea con la zaga valencianista.Más adelante, en el 37´, el Valencia quiso ampliar la ventaja en el marcador con una falta que acabó rematando María Molina con la cabeza y se le fue a fuera por muy poco. Antes de irse al descanso, los dos equipos tuvieron algunas imprecisiones en el medio del campo y les costó llegar a las áreas contrarias.Empezada la segunda parte, el Valencia seguía con la misma tónica con la que había acabado la primera mitad, ya que en el 46´, Anita enviaba un disparo potente, pero que se le marchó arriba de la meta de Sandra.

Sin embargo, un minuto más tarde, en el 47´, llegaría el segundo tanto para el conjunto che, tras un pase de Fiama hacia Anita, que ésta envió la pelota hasta el fondo de las mallas.Tres minutos más tarde, en el 50´, marcaba Asun el tercero del choque para las locales, merced de una jugada de Macarena, que centró hacia el segundo palo y la delantera solo la tuvo que acompañar hacia dentro.

Aún así, el Granada con este resultado intentaba llegar con peligro a la portería de Canales y lo probó con un disparo de Edna que le salió algo desviado. Cuatro minutos después, Edna seguía generando peligro hacia la parcela rival, ya que en una ocasión remató bien, pero algo alta se le fue la pelota.A falta de un cuarto de hora para que el duelo finalizase, vino el cuarto gol del Valencia, obra de Chacón, después de una carrera desde el centro del campo, que recortó en última instancia a Sandra y envió el esférico dentro a placer.

El conjunto nazarí no se rendía y quería marcar para recortar un poco el abultado resultado en el luminoso. Pues en el 90´, Lauri transformó un penalti, señalado a Edna, en que la pelota la envió a la izquierda de la portería local.Así que, al final el Granada no pudo conseguir una victoria y sigue en una situación delicada en la clasificación, rozando las plazas de descenso.