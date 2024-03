Javier Aguirre: "Los puntos no reflejan el juego del Granada"

El técnico del Real Mallorca ha comparecido ante la prensa en la previa del encuentro que medirá a su equipo ante el Granada, equipo del que demostró no fiarse ni mucho menos pensar que va a ser un partido fácil:

"Es de esos partidos trampa. Si nosotros pensamos que, porque llevamos muchos más puntos, que estamos compitiendo bien aunque no ganemos o que hemos llegado a una final de Copa que es algo fuera de lo común, mal haríamos. El partido se ha de jugar, pelear, luchar y jugar mejor que el rival. Los puntos no reflejan el juego del Granada a raíz del partido ante el Barcelona juegan muy bien al fútbol y tienen jugadores que me encantan como por ejemplo Boyé, que tiene muchísima calidad".

Una victoria local dejaría al Granada con pie y medio en Segunda División: "Es importante porque por razones obvias somos rivales que estamos en una zona cercana que depende de los noventa minutos si te despegas, te acercas o sigue igual, porque hay esos tres escenarios. No soy de vender ideas a los jugadores cuando aún no se ha jugado el partido", explicó el técnico.