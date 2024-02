El Recreativo suma en Sanlúcar su cuarta derrota consecutiva

El Recreativo Granada volvió a perder, esta vez ante un Atlético Sanluqueño que supo aprovechar sus ocasiones al contragolpe para adelantarse en el descuento de la primera mitad y que gozó de las mejores oportunidades en la segunda. Antes, en los primeros cuarenta y cinco minutos, había protagonizado alguna llegada el filial nazarí, que lo intentó durante toda la segunda parte, aunque nunca consiguió generar espacios en la zaga local.

Comenzó el encuentro con dos equipos muy verticales que querían el balón y buscaban la puerta contraria y ya en el minuto 2 llegó la primera ocasión clara del encuentro, fue para los locales, en un lanzamiento de falta lateral que Zelu remataba alto. El Recreativo Granada tampoco renunciaba a nada y en el minuto una llegada al área de los nazaríes acababa con Julito en el suelo dentro del área. Decretaba penalti a favor de los granadinos el colegiado del encuentro y el propio Julito se encargaba de ejecutar la pena máxima, sin embargo, Samu conseguía sacar el balón con el pie, evitando el 0-1. Insistían los visitantes, que en el 16 obligaban a intervenir de nuevo al meta local, esta vez en un lanzamiento de falta lateral que ejecutaba Pablo Sáenz. estaba mejor en estos minutos el Recreativo Granada, que conseguía presionar arriba la salida de balón de un Atlético Sanluqueño CF que no conseguía encontrar espacios.

No se rendían los gaditanos, que en el 23 estaban a punto de adelantarse en el marcador en otro disparo de Zelu que rechazaba Pol Tristán, pero el rechace lo recogía Nacho Ramón, que a punto estaba de marcar. Esta vez era Eu el que conseguía sacar el balón del área granadina. Apretaba el Sanluqueño en busca del gol y Zelu tenía otra buena ocasión en el 32, con un potente disparo desde fuera del área que la defensa granadina enviaba a córner. La replica de los nazaríes la puso acto seguido Juanma, con un latigazo que se iba fuera por muy poco. Pero ahí se le acabó la pólvora al equipo visitante.

En lo que restaba de primera mitad el Atlético Sanluqueño se hizo con el control del esférico ante un Recreativo Granada que cerró filas en torno a su portería tratando de mantener el cero a cero hasta el descanso. Mientras, lo intentaban con ahínco los locales, que movían bien el balón en el centro del campo pero apenas conseguían mover a la bien plantada defensa del filial nazarí. Aún así, dispusieron todavía de otra ocasión los jerezanos en un centro de Pablo Carbonell por banda izquierda que remataba Nacho Ramón directamente fuera.No bajaba el ritmo el Sanluqueño, que finalmente acababa encontrando premio en el descuento de la primera mitad, en un córner que servía Pablo Carbonell y remataba Rojas en el primer palo, batiendo a Pol Tristán y adelantando a los locales en el electrónico.

Movió el banquillo el Atlético Sanluqueño en el descanso. El Recreativo Granada intentó estirar líneas en busca del gol del empate, pero no conseguían los de Germán Crespo abrir espacios entre las sólidas líneas del conjunto local. Los jerezanos habían cedido algo de control al equipo visitante, pero no renunciaban a nada y buscaban el segundo al contragolpe. Pudo llegar en el minuto 53, en un balón largo de Martín Calderón que recogía Zelu en área contraria, pero Pol Tristán, muy atento, detenía el esférico.El Recreativo Granada seguía buscando el gol, pero no conseguía generar espacios y solo Juanma, con un disparo lejano, llevaba algo de peligro al área local, pero su disparo se fue desviado. Era el Atlético Sanluqueño el que seguía disfrutando de las mejores ocasiones al contragolpe, sobre todo por mediación de Zelu, que en el 65 volvía a probar suerte ante la meta de Tristán, pero su disparo se iba alto.

Movía el banquillo el técnico visitante en el minuto 76, dando entrada a Mortimer y Paco Cantal, pero el juego de los granadinos continuaba atascado, con un dominio estéril que permitía a los locales seguir sintiéndose muy cómodos en el partido y aprovechando sus ocasiones para llevar peligro hasta la meta de Tristán, como en el minuto 84, en un disparo desde la frontal de Martín Calderón que despejaba la defensa granadina. Aún tuvo un par mas de ocasiones el equipo local, primero en un saque de falta que botaba Álex Guti muy cerca del área y, acto seguido, en el rechace de esa falta, que cazaba Zelu en el palo largo, aunque su remate con la izquierda se iba fuera rozando el poste derecho de la portería visitante.

Quemaba naves el Recreativo Granada en los minutos finales del encuentro, pero las ocasiones seguían sin llegar y el encuentro terminaba con derrota para los de Crespo, que sumaban así su cuarta derrota consecutiva.