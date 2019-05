La Ciudad Deportiva del Granada CF acoge este domingo la primera final de su historia, como ocurrió este sábado en Los Cármenes de manera oficial con la Copa de la Reina. Porque el Recreativo Granada se juega su primera bola de salvación en el Grupo IV de Segunda División B con David Tenorio en el banquillo. Los rojiblancos reciben al que se puede catalogar como el mejor equipo de la zona sur de la categoría a tenor de la racha que encadena desde el pasado 9 de diciembre de 2018, cuando encajó su última derrota en la Línea de la Concepción. Porque el Recreativo de Huelva, pese a los problemas económicos y sociales que arrastra, aglutina 20 jornadas sin perder, es colíder junto al Melilla, tiene el play off asegurado, pero quiere luchar por regresar al fútbol profesional como campeón del Grupo IV, lo que le daría una doble opción en la fase de ascenso.

Los de Tenorio no se arrugan. Tras sumar los últimos seis puntos en juego y cuatro empates consecutivos con anterioridad, podrían celebrar la salvación matemática (con respecto a las plazas de descenso directo) siempre que firmen el mismo resultado que el Villanovense (que recibe en casa al Atlético Sanluqueño). Además, en caso de victoria rojiblanca frente a su homólogo de Huelva, un empate (o derrota del Sanluqueño) en tierras extremeñas le dejaría sin opciones de caer en la última jornada al puestos de play out.

El objetivo está cerca, algo en vista complicado hace algunas semanas tras la salida de Pedro Morilla y la llegada del joven técnico granadino al banquillo del ‘Recre’. Éste le ha dotado al filial de personalidad, ha liberado mentalmente a los jugadores y ha recuperado para la causa a futbolistas abandonados, como el caso de Nacho Buil, quien ha recuperado su juego y el olfato goleador que le hizo ser de lo mejor del Recreativo en el arranque de competición. Ante la ausencia de bajas con respecto al último choque, Tenorio podría repetir el once que se impuso en el Nuevo Los Cármenes a la Balona (3-2). La duda radica en el hombre de banda que acompañe a Andrés García e Isi en el centro del campo, si opta por Víctor Morillo, para acompañar en el trabajo defensivo, o lo hace por Jean Carlos, quien ofrece mayor verticalidad, pero menor oficio mirando hacia la propia meta. En ataque volverán a ser Juancho y Rubén Sánchez quienes tratarán de ver portería.

Su rival llega crecido en cuanto a moral y resultados, pero, además, acompañado hasta Granada. La afición onubense está ansiosa por celebrar junto a sus jugadores, después de llevarse tan sólo malos ratos en las últimas temporadas. Su objetivo será sumar la victoria y esperar un pinchazo del Melilla en la Nueva Condomina frente al Real Murcia (que nada se juega).

Los de José María Salmerón tienen en Caye Quintana a su mejor jugador sobre el césped, no en vano el ‘9’, ex del Jumilla y filiales de Mallorca y Valladolid, ha anotado 15 goles en la temporada de su consagración en la categoría. La dependencia en el olfato goleador del onubense (cantera del ‘Recre’) no es quizás la mejor esperanza para un equipo al que sólo le vale el ascenso para creer en su supervivencia.