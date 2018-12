El Granada quiere seguir llenando el zurrón

Llega el invierno y el Granada CF busca en Tenerife hacer feliz a su técnico, que desde el inicio de la temporada viene señalando que había que llenar el zurrón de puntos para cuando llegue le época invernal. Un mensaje que ha calado y de qué manera en el plantel de jugadores que dirige, que este viernes en tierras canarias tratarán de llegar a los cuarenta puntos, una cifra con la que pocos soñaban cuando se inició la pretemporada de los rojiblancos.

Pero cuando las cosas se hacen bien sobre el terreno de juego, se tiene un grupo comprometido que cree en una idea y en un cuerpo técnico, todo es más fácil. El conjunto de Diego Martínez quiere terminar 2018 manteniendo el liderato en solitario ante un Tenerife con muchas caras conocidas y poder así afrontar el primer mes de 2019 con un calendario más que benévolo con tres citas en Los Cármenes de las cuatro previstas.

Última salida

Una última salida del año que llega tras una semana corta de entrenamientos pero que los jugadores la afrontan con muchas ganas antes del merecido descanso con motivo de las fiestas navideñas para así recuperarse de las pequeñas molestias que muchos de los futbolistas tienen a esta altura de la temporada. En ese sentido destaca Ángel Montoro, que lleva tres semanas entre algodones y al que un receso no le vendrá nada mal.

Al Granada CF le valdría el empate para seguir, con casi total seguridad, en puestos de ascenso directo a la Liga Santander salvo goleada a domicilio de Las Palmas ante el Oviedo en el Carlos Tartiere en un duelo en el que Juan Antonio Anquela se juega la continuidad en el banquillo asturiano. Pero los de Martínez acuden al Heliodoro Rodríguez López a por los tres puntos, a demostrar que no es el mejor equipo fuera de casa por casualidad y, sobre todo, porque hay jugadores como Rui Silva, Quini, Germán o Antonio Puertas que querrán demostrarle al técnico del ‘Tete’, el ex rojiblanco José Luis Oltra, que la pasada campaña se equivocó con ellos dándoles pocos minutos.

Convocatoria

Sin más lesionados que los ya habituales (Fran Rico, Adri Castellano y Álex Martínez), el técnico del Granada ha desplazado a 19 futbolistas en una convocatoria en la que se incluye una semana más el lateral zurdo del Recreativo Carlos Neva, y dejando fuera de la lista a Pablo Vázquez.

De nuevo, la duda en el once titular será determinar qué tres jugadores actuarán por detrás de Adrián Ramos en la media punta pues Martínez va rotándolos, en especial a Fede Vico y Antonio Puertas que son los que más han intercambiado sus posiciones. Los buenos minutos que ofreció el cordobés ante el Real Oviedo, a base de descaro y personalidad, probablemente harán que el jugador cedido por el Leganés salga de inicio dejando al almeriense en el banquillo. Aunque eso sí, salvo sorpresa del míster gallego, algo que no se descarta como ya ha demostrado en las dieciocho jornadas que se llevan disputadas. El resto, serán los mismos que acumulan tres victorias de manera consecutiva y que han dejado la portería a cero en otras tantas citas.

El rival

Enfrente, los rojiblancos tendrán a un equipo construido, en principio, para pelear por jugar play off pero que está sufriendo más de la cuenta. De hecho, una derrota hoy podría dejar al término de la jornada en puestos de descenso a Segunda División B a los de Oltra, que no ha mejorado en exceso a Joseba Exteberría tras ser destituido a mediados de septiembre al no vencer ni un encuentro de los cinco que dirigió.

Con el valenciano en su vuelta a la isla, los blanquiazules han sumado quince puntos en catorce partidos, de ahí que tenga tan sólo uno con respecto al Reus que es el que marca la zona roja de la tabla clasificatoria.

Reencuentros

Será, además, un choque de reencuentros. Entre otros, Germán Sánchez, que regresa al Heliodoro por primera vez desde que se marchó en dirección a Granada y donde dejó una gran imagen. La pasada campaña no pudo jugar al estar lesionado y en este curso su papel es mucho más importante en los rojiblancos pues se ha convertido en el líder de la zaga.

Por bando local, al margen de Oltra, el bastetano Carlos Ruiz se volverá a medir a su ex equipo al igual que el lateral zurdo Héctor Hernández, el ‘Litri’, cuya vuelta de ‘honor’ tras el último partido del Granada CF en Primera se recordará en años por oportunista y ‘tribunera’. El vallisoletano tiene la competencia de Camille, que en la época Pozzo-Pina fuera propiedad de los rojiblancos, como tantos otros que no llegaron a jugar ni un minuto en la primera plantilla granadinista, para ser cedido al Cádiz.

Ausencias

En el conjunto insular es baja Malbasic por sanción además de Luis Pérez por lesión. Finalmente sí estará disponible Nano Mesa, que sufrió una brutal agresión de Timor en el derbi canario de la pasada jornada que le hizo salir del Estadio de Gran Canaria en camilla y con un collarín.