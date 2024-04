Unos abonos más que rentables para los aficionados del Granada CF

Si a lo largo de la presente temporada ha habido un aspecto que ha estado muy por encima del rendimiento de los jugadores del Granada CF y de la gestión de sus dirigentes, ha sido la afición rojiblanca. Sin duda, es el principal patrimonio con el que cuenta la entidad nonagenaria, que no está precisamente disfrutando de buenos espectáculos en el Estadio Nuevo Los Cármenes y mucho menos en los desplazamientos.

La actual es una campaña histórica en el aspecto social. Y es que por primera vez el club tuvo que tomar la decisión de cerrar la campaña de abonados allá por el mes de agosto con 14.883 renovaciones y un total de 17.012 pases emitidos, o lo que es lo mismo, 2.129 se unieron al proyecto rojiblanco que no ha salido como se esperaba. El regreso a Primera División y los precios fijados, hicieron que se batiera un récord y, salvo la excepción del partido ante la Real Sociedad, las entradas en la instalación del Zaidín han sido muy destacadas pese a que los resultados y el juego del cuadro granadino no han acompañado.

Al margen del sentimiento granadinista, cada vez más arraigado aunque los que mandan se empeñan a desilusionar a los que pagan, los precios fijados para adquirir los abonos influyeron en que fuera un curso histórico. Y eso que pese a prometer que no se subiría el coste de los pases de temporada en caso de ascenso, el director general Alfredo García Amado no cumplió su palabra. Dijo que si se subía a Primera, se mantendrían los mismos precios. Pero no fue así al incluir dos Días del Club ante el Barcelona, que ya se recaudó, y el Real Madrid que está por ver que se le cobre a los más fieles los 30 euros por partido que se determinó.

Gran diferencia

Porque aunque lo que han podido vivir los hinchas no ha sido el mejor espectáculo posible con sólo tres victorias como local, la realidad es que ser abonado al Granada CF es rentable. Aquellos que renovaron su carnet pueden decir que merece la pena pagar a principio de temporada la cantidad que fija el club para acudir a cada encuentro que se celebra en la instalación del Zaidín a tenor del precio de las entradas en las distintas zonas que han sido fijadas cada jornada.

Los abonados adultos que lo fueron en la campaña 2022-2023 pagaron para renovar tal condición entre 155 euros en el nivel bajo de los fondos y 475 euros en la zona VIP de la Tribuna. El precio medio en el principal sector del campo fue de 347,5 euros y sólo una entrada ha costado habitualmente 80 euros con la excepción del duelo ante el Barça que fue de 200 euros. Por ejemplo, si un aficionado que no fuera abonado hubiera ido a todos los partidos pasando por taquilla, a día de hoy y a falta de tres encuentros para finalizar la competición, habría pagado 1.400 euros. O sea, cuatro veces más según la media del sector.

En Preferencia, la media para renovaciones estuvo en 217,5 euros y, salvo el día del Barcelona que acceder costó 120 euros, cada entrada ha tenido un precio de 60 euros. En total serían 1.020 euros o lo que es lo mismo, 4,7 veces más por no ser abonado en caso de acudir a cada cita pasando por caja. En los fondos ha sucedido tres cuartos de lo mismo. La media ha sido de 168,3 euros y cada entrada ha costado 40 euros para un total de 680, poco más de cuatro veces.

También para los nuevos

A los 2.129 nuevos aficionados que se afiliaron el club rojiblanco se les cobró una cuota de alta que varió entre los 150 en los fondos, a los 200 en Preferencia, 300 en Tribuna y 500 en la zona VIP. Aún así, ser abonado le ha salido muy rentable. La pena es que no han podido disfrutar mucho y ya cuentan las jornadas para confirmar el descenso de su equipo. No obstante, aunque lo normal es que en el próximo curso el número de abonados baje, seguirán apoyando a su equipo con el objetivo, una vez que se confirme el descenso, de tratar de regresar a la élite del fútbol español.