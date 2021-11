Puertas: "Si seguimos jugando así, nos irá bien"

Si hubo un jugador que se reivindicó en el Estadio Ciutat de Valencia, ese fue Antonio Puertas. El media punta almeriense anotó su primer tanto en la presente temporada, se besó el escudo y se tapó los oídos en la celebración. Su gol permitió cerrar el duelo ante los granotas y poder vivir tranquilo en la recta final del encuentro.

Puertas reconoce que “teníamos muchas ganas de conseguir los tres puntos porque llevábamos unas jornadas cerca de conseguirlos y por fin conseguimos el premio”. Fue un duelo que se le dio “bien desde el principio” a los rojiblancos con el tanto de Germán, aunque no dudó en señalar que “es verdad que ellos tuvieron su momento en el partido pero no lo aprovecharon y con el tercer gol todo se acabó”.

"No lo dudé"

Respecto a su actuación personal, acumulaba cuatro encuentros sin ser titular, afirmó a los medios del club que “tenía muchas ganas de meter ese gol. He robado el balón, me he visto delante del defensa en un uno contra uno y no me lo pensado. Al final ha salido todo muy bien”. Un tanto que permitió abrochar los tres puntos tras varias jornadas intentándolo. En ese sentido, el de Benahadux manifestó que “cuando estás tan cerca de lograr ganar, la moneda puede caer de tu lado o no y finalmente ha caído del nuestro, cosa que no había sucedido en otras semanas”.

"Si seguimos así, nos va a ir muy bien en la temporada"

Pero la plantilla del Granada CF quiere más y ya está pensando en el duelo ante el Espanyol del próximo sábado en Cornellá (14:00 horas) antes de un nuevo parón de la competición. “Todos los partidos son muy importantes y ahora tenemos otra salida que hay que afrontarla como ante el Levante, porque si seguimos así las cosas van a ir muy bien”, concluyó.