Las claves del factor Diego Martínez para el final de liga del Granada CF

El fútbol es un juego que enfrenta a once contra once sobre el césped, pero todo mejora si en el banquillo está Diego Martínez. Nadie duda de la cuota de importancia que atesora el gallego dentro del éxito rojiblanco en las dos últimas temporadas, pero el papel de entrenador cobra una nueva dimensión para las once jornadas de liga restantes. Las directrices del técnico del Granada CF, más que aprendidas por la afición, serán decisivas para el rendimiento del equipo en el atípico final del curso liguero.

Diego Martínez ha mimado con detalle a su plantilla en el regreso a los entrenamientos. El preparador ha insistido en cuidar el aspecto emocional de sus pupilos. Se han dado casos en otros clubes de futbolistas, como Fali y Arbilla, que se han mostrado reticentes a ejercitarse debido al miedo al coronavirus. Ninguna actitud es reprochable en ningún caso, pues la situación que vive la sociedad es angustiosa, por lo que la mentalidad es un factor clave para que los jugadores rindan lo mejor posible.

Varios integrantes del vestuario rojiblanco han destacado el esfuerzo que ha hecho el club y sus servicios médicos para que el protocolo de seguridad se cumpla. Por otro lado, el cuerpo técnico de Diego Martínez, con Raúl Espínola al frente, ha diseñado una hoja de ruta para que cada componente del equipo alcance su mejor forma física. Algunos pesos pesados, como el capitán Víctor Díaz, han expresado la ilusión del equipo por volver a competir, lo que demuestra que la plantilla se siente segura.

Diego Martínez lleva dos campañas defendiendo a diario las mismas máximas, las que han llevado a su conjunto al éxito. Una de ellas es la necesidad de tener siempre enchufados a todos los jugadores de su plantilla. El planteamiento de contar con todos sus pupilos y sacar el máximo rendimiento es algo que siempre ronda la cabeza de los entrenadores, pero pocos lo consiguen. Que el Granada sea el segundo conjunto de las cinco grandes ligas en el que más minutos disputan los suplentes no es casualidad. Las modificaciones del míster granadinista suelen incidir en el devenir de los encuentros porque el jugador que entra se siente igual de importante que los once que arrancan el partido.

La confianza de Diego Martínez en sus jugadores y la mutabilidad del esquema rojiblanco hacen presagiar que nadie se quedará sin oportunidades en el desenlace de la temporada. El parón ha servido para que un futbolista clave como Montoro quede totalmente recuperado, mientras que Álex Martínez puede llegar a jugar después de haberse despedido de la temporada en febrero.

Mantener a toda la plantilla ‘enchufada’ es una de las prioridades del técnico rojiblanco

Las rotaciones del entrenador vigués pueden servir también para privar a sus futbolistas de una visita a la enfermería. La temporada del Granada ha sido cuanto menos desafortunada en el aspecto de la salud. Numerosos jugadores han sufrido alguna incidencia, algunas de ellas muy graves en casos como Neyder Lozano y Quini. Muchos preparadores físicos han advertido de la plaga de lesiones que puede producirse, algo que a buen seguro retumba en la cabeza de Diego.

Este Granada ya conoce de primera mano el ritmo al que se va a enfrentar en las próximas semanas, pues su exitosa andadura en la Copa del Rey obligó a su cuerpo técnico a rotar con asiduidad. La fe y el compromiso del grupo que siempre ha defendido Diego Martínez pueden dar un plus a un equipo que tiene en la palma de la mano hacer soñar a una ciudad con jugar en Europa.