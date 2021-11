Robert Moreno: "Perdimos de forma digna"

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, afirmó después de perder contra el Espanyol en el RCDE Stadium por 2-0, que “incluso en la derrota se ve el crecimiento del equipo” y apuntó que el partido fue “una forma digna de perder”.

El preparador catalán insistió en que su equipo va a más. “Cada vez generamos más ocasiones y somos más protagonistas con el balón. El acierto del rival nos ha condenado en la primera parte. Ellos han estado acertados y nosotros no”, reflexionó. Y es que no consideró que el cuadro catalán sea un rival directo porque “por presupuesto y plantilla el Espanyol está por encima de nosotros”.

Sin suerte

Robert Moreno lamentó la, según apuntó, mala fortuna de su equipo para no mover el marcador. “Que no hayamos marcado un gol es fútbol. Es un componente de suerte que a veces necesitas y que no hemos tenido. Diego López ha hecho un partido impresionante”, comentó.

"Estoy seguro que podemos ganar al Real Madrid tras el parón"

En cualquier caso, el entrenador del Granada CF no encendió las alarmas por llegar al parón con una derrota: “El último resultado te marca el estado de ánimo, pero no el crecimiento. Nos va a venir bien estos quince días porque tenemos muchos futbolistas tocados. Estoy seguro de que podemos vencer al Real Madrid tras el parón”.

El técnico avanzó que pensó en meter a Butzke y hacerle debutar pero finalmente no agotó los cinco cambios a los que tiene derecho cada equipo.