El Granada CF busca entrenador y José Ramón Sandoval suena con fuerza

El Granada CF busca un sustituto para Alexander Medina. Tras la derrota en Mallorca el pasado sábado por 1-0 y la nula reacción del conjunto rojiblanco con el ‘Cacique’ al frente del banquillo, todo hace indicar que el preparador uruguayo finalizará su etapa en la entidad por la que pasará sin pena ni gloria.

Los recientes cambios en los equipos rivales de la zona baja de la clasificación han dado lugar a cierta reacción, al menos, en cuanto a imagen se trata, cosa que el Granada de Medina no ha logrado. El Almería sustituyó a Gaizka Garitano por Pepe Mel y en el estreno del técnico madrileño, exjugador rojiblanco, logró el triunfo a domicilio ante la Unión Deportiva Las Palmas (0-1).

A 13 puntos

También venció el Celta de Vigo en Sevilla por 1-2, lo que hace la permanencia se encuentre nada menos que a 13 puntos aunque, eso sí, con un partido menos de los rojiblancos que le deberá medir el próximo jueves 4 de abril al Valencia CF en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Pero aún sacando adelante dicho duelo, estaría a diez puntos con tan sólo 27 puntos en juego. Una quimera pensar en la salvación teniendo en cuenta que en 28 jornadas únicamente ha sumado dos victorias.

Además, la situación a nivel ambiental no es la mejor. El ‘Cacique’ ha perdido la confianza de la afición. No cree en su discurso, estilo de juego y gestión del grupo por muchas buenas palabras que diga en las ruedas de prensa. Pero los aficionados ya van más allá y están comenzando a mirar a la planta alta de Los Cármenes, allí donde se encuentran acomodados la presidenta Sophia Yang, su adjunto Javier Aranguren así como Alfredo García Amado, consejero y además director general del club.

Pintadas

Las pintadas que aparecieron en la instalación del Zaidín, ya borradas por operarios de limpieza del club, hacia la propiedad, la presienta, el adjunto y algún que otro trabajador de la entidad ha hecho que se vean obligados a mover ficha. No gusta que los cánticos de los hinchas vayan dirigidos al palco. Un clásico en el mundo del fútbol. Por ello, todo hace indicar que habrá nuevo inquilino en el banquillo porque, por raro que parezca, hay entrenadores dispuestos a hacerse cargo de un equipo a la deriva.

Entre los nombres que han salido a la palestra se encuentra José Ramón Sandoval, que ya entrenó al Granada CF en la máxima categoría en la campaña 2014-2015 logrando una salvación inesperada y que tuvo su continuidad en la temporada 2015-2016 antes de ser sustituido por José González bajo el mandato de Gino Pozzo y Quique Pina. El entrenador madrileño se encuentra en paro desde que fue cesado del Fuenlabrada, en Segunda División, en el curso 2021-2022.

Desde entonces no ha dirigido a ninguna escuadra y necesita entrar de nuevo en la ronda de técnicos. El nombre, adelantado por Ideal, es ya conocido por la afición granadinista. Su discurso afable, motivacional y, en cierto modo, sentimental, caló y se marchó siendo querido por la grada sobre todo tras lograr la milagrosa permanencia. Sin embargo, ahora la situación es harto complicada.

El cuadro rojiblanco lleva desde el 3 de enero sin ganar, tan sólo ha sumado nueve puntos de los últimos 27 con solo ocho goles a favor y 18 en contra. Los refuerzos han servido de poco o nada. Una situación desoladora que pocos se atreverían a asumir salvo un profesional alejado dos años de los banquillos que quiere volver a trabajar.

Tiempo para trabajar

El Granada CF ni confirma ni desmiente pero hasta el próximo encuentro, que será en Cádiz el Viernes Santo a las 21:00 horas en el Nuevo Mirandilla, el que asuma el cargo, sea Sandoval o cualquier otro, tiene cierto margen de maniobra para trabajar pues este próximo fin de semana no hay jornada al haber un parón debido a los compromisos internacionales de las distintas selecciones.

No obstante, hay opiniones en contra de un nuevo cambio en la dirección técnica. Es evidente que el descenso está cada vez más cerca y muchos consideran que el ‘Cacique’ debería seguir al menos para no gastar más dinero en finiquitos y contratar a un nuevo entrenador y centrarse ya en preparar la próxima campaña en Segunda División. Tiempo hay para planificar y hacer las cosas bien. Pero claro, eso sería lo ideal y la experiencia con el Granada CF no dice eso.