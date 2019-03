Diego Martínez: "Tiene tintes de gran partido"

Poco varió el discurso Diego Martínez de cara a la cita del domingo en Almería en la rueda de prensa que ofreció este viernes. El técnico gallego avisó del peligro del conjunto de Fran Fernández y le pidió a sus jugadores que estén “concienciados, mentalizados y con ganas de competir”.

Gran equipo

Para el técnico granadinista el Almería es “un gran equipo, que presiona muy bien y todos juntos, deja poco espacio entre líneas y en ataque es rápido y tiene desborde”. De los almerienses destacó además su “calidad con el balón en los pies”, pero sobre todo su momento de forma pues recalcó que “nos enfrentamos a ellos en su mejor momento de la temporada”. Por todo ello, reconoció que ganarle en la primera vuelta “nos costó” pero también a “todos los rivales a los que se ha enfrentado”.

Gran partido

Pero no se paró ahí y siguió lanzando flores a la entidad que disputa sus partidos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos: “Es un equipo que está luchando por el play off, que ofrece muy buenas prestaciones a nivel de rendimiento y que ha mostrado un gran nivel competitivo durante toda la temporada” matizó, para continuar diciendo que la cita “tiene tintes de gran partido”.

En cualquier caso, sí tiene claro que en su mejor versión, los rojiblancos pueden llevarse los tres puntos de ahí que espere “un Granada CF fiel a su personalidad y a su estilo” y, por supuesto, “que termine con una victoria para nosotros”.

Duelo exigente

Los números del Granada CF son muy buenos en muchos aspectos, como por ejemplo el hecho de no haber perdido ningún encuentro cuando ha marcado primero. Sin embargo, el Almería ha remontado más de un partido demostrando una gran capacidad de reacción, lo que le llevó a darle valor a su rival, del que manifestó que “tiene muchas cosas buenas como experiencia, juventud, velocidad, oficio, es peligroso a balón parado y cuenta con una gran mentalidad”, por lo que auguró un duelo de “altas exigencias”.

"Si a un jugador no ir a la selección le mina la moral, es mejor que se dedique a la petanca”

Por tanto, si algo volvió a dejar claro en su comparecencia es que para sumar un nuevo triunfo, que le haría llegar a los 59 puntos, su equipo “deberá rozar el sobresaliente, tanto individual como colectivamente, para tener opciones de ganar y eso es lo que vamos a intentar en Almería”. Al hilo, continuó señalando que “somos un equipo que tiene que agotar todos nuestros recursos en cada partido y tratar de ser capaces de intentar dar solución a los muchos obstáculos o adversidades que pueda plantear el partido”. Y en ese sentido resaltó que “estamos preparados, con confianza y con determinación porque somos dos equipos con una fuerza mental y una mentalidad importante”.

Ausencias

De cara a la cita, el técnico sigue teniendo a jugadores con problemas físicos como Pozo, Quini, Nico Aguirre e incluso Adri Castellano, al margen de los ya habituales Fran Rico o Álex Martínez. Cuestionado por si podrá contar con alguno de los primeros, se remitió al entrenamiento que los nazaríes realizarán hoy por lo que “habrá que esperar. Tenemos una última sesión y esperaremos a ver si pueden estar o no. En cualquier caso, siempre soy optimista, pero en esto del fútbol pasan tantas cosas y más con un entrenamiento de por medio...”.

Pozo

También fue protagonista Alejandro Pozo, que finalmente no fue convocado por la selección sub 21. Para el vigués, el no haber sido citado no le debe afectar porque “si a un jugador no ir a la selección le mina la moral, es mejor que se dedique a la petanca”. Y lo argumentó apuntando que “para Pozo ir a la sub 21 con su edad es un premio pero su principal objetivo, y así me lo transmite, es que el Granada CF gane cada partido”. Y es que los problemas físicos que ha venido arrastrando le han condicionado por lo que para el míster los más importante es que el hispalense “se ponga en plenitud de condiciones físicas que ahora mismo, evidentemente, no lo está. Una vez que él coja su mejor ritmo y recupere su mejor tono en cuanto a esas molestias que está arrastrando, podremos ver la mejor versión de Pozo”.