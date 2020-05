Con las dudas que genera el protocolo fijado por las autoridades sanitarias, Diego Martínez se mostró en su primera rueda de prensa virtual desde que se decretara el Estado de Alarma ilusionado con la posibilidad de ir “avanzando poco a poco hacia la normalidad”. El técnico del Granada CF es “optimista” en la vuelta al trabajo aunque sea “poco a poco”.

En su comparecencia ante los medios de comunicación desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva rojiblanca, el vigués manifestó que “estamos al servicio de las autoridades sanitarias, que son las que nos irán marcando el regreso”, porque tiene claro que “a la normalidad se va a volver en algún momento, sea con fútbol o sin él”. De ahí que, pese a reconocer que el protocolo es “muy riguroso”, avanzó que él y su cuerpo técnico se tendrán que adaptar “a los medios que disponemos, aprovechar dentro de nuestras instalaciones el máximo espacio posible y ser muy creativos para cuando volvamos a trabajar en grupo”.

Adaptación

Sin embargo, si tiene claro el plan: “Será fundamental personalizar el trabajo en función de cómo llegue cada uno y lo que necesite”, apuntó y lo argumentó al señalar que “no es lo mismo la puesta a punto de un futbolista más explosivo que uno más ‘diesel’”. A la espera de los resultados de los test realizados este miércoles, se prevé que el inicio a los entrenamientos comience este próximo sábado aunque de manera individual. “Primero veremos cómo está cada uno y en función de ello nos adaptaremos al protocolo” resaltó, pero sí considera que los medios de entrenamiento “estarán condicionados” al mismo, porque aunque “garantiza seguridad, también condiciona un poco aunque es muy difícil que haya seguridad al 100%”, matizó.

En cualquier caso, el preparador gallego no oculta que el trabajo que han hecho sus jugadores en sus casas durante el confinamiento “nos vale como mantenimiento pero no tiene nada que ver con los requerimientos del fútbol ni con nuestra forma de entrenar”. Pero eso sí, establecerán “un plan adaptado para cada uno de los jugadores”.

Más del filial

Una cifra de futbolistas que aumentará en el día a día pues, ante las bajas por lesión de larga duración de Neyder Lozano o Quini, y el periodo de recuperación que aún le resta a Álex Martínez, la entidad estableció que varios jugadores del Recreativo Granada pasaran los tests. No obstante, Diego Martínez si adelantó que “se sumarán algunos más a los se les han hecho las pruebas. No todos entrenarán con el grupo pero alguno sí en previsión de conformar los grupos de trabajo”.

Además, si se produjera alguna lesión de aquí a final de temporada, la medida tiene por objetivo “tenerlos dentro del protocolo y que puedan vivir el día a día con el equipo”. Una previsión que el míster rojiblanco calificó como “una reserva por si en algún momento es necesario hacer algún intercambio por el motivo que sea”.

Los lesionados

En cuanto a los lesionados, es consciente que estos dos meses “no ha sido el escenario ideal para su recuperación. Una cosa, por ejemplo, es cerrar una rotura fibrilar y otra estar preparado para ofrecer máximas prestaciones”. De hecho, quiso agradecer a los servicios médicos del club que “dentro de las posibilidades que permitía el confinamiento, han tenido una atención muy individualizada con aquellos jugadores que, por fuerza mayor, necesitaban un seguimiento y un tratamiento”.

Ante el maratón de partidos que se le viene encima a su equipo cree que “lo físico, lo táctico, lo técnico y, sobre todo, lo mental deberán ir de la mano”. Y lo concretó al afirmar que “optimizar los recursos físicos desde una buena organización táctica, permite gestionar mejor los esfuerzos”. Lo que sí prevé que pueda ocurrir, tras ver durante estos casi dos meses sin competición partidos de su equipo, es que “va a ser complicado jugar al ritmo de exigencia que nosotros planteábamos. Nos gusta presionar arriba y una de las primeras reflexiones es que ante la gran cantidad de partidos nuestro estilo, a priori, no lo podremos llevar a cabo”. Por ello, el de Vigo piensa que “lo táctico va a tener mucha importancia y más con el protocolo tan estricto, pues entrenamientos en grupo es lo que menos haremos”.

La mente

Pero el factor mental también influirá y en ese sentido resaltó que “si antes era importante, ahora lo será más y sí le daremos importancia pero sin ser exagerados”. Entre otras cosas que se plantea qué ocurrirá cuando sus jugadores marquen un gol. “A veces pienso qué haremos teniendo en cuenta que nuestro banquillo se abraza mucho” se preguntó, para concluir que “me cuesta entenderlo. Es nuestra cultura y a mi me genera un esfuerzo”, por lo que espera “encontrar formas y maneras de transmitir afecto”.

Europa

Por lo que se refiere a las opciones que puede tener su equipo de pelear por jugar la próxima campaña la Europa League, fue sincero y declaró que “no le dedico nada de tiempo a aquello que no puedo controlar. Estoy centrado en intentar volver a la normalidad, cumplir con lo que nos corresponde como Granada CF y ser riguroso y responsable”. Pero eso sí, no ocultó que “vamos a ser ambiciosos y humildes a la vez y eso no lo vamos a cambiar. Tenemos 38 puntos maravillosos que hemos disfrutado e ilusión tenemos toda la del mundo, pero siempre con la humildad por bandera”.

Tras mostrarse partidario de los cinco cambios que quiere instaurar la FIFA “teniendo en cuenta las circunstancias que tenemos a día de hoy”, dudó sobre cómo gestionarlos porque “diez cambios en un segundo tiempo más las interrupciones del VAR es demasiado parón”. Por último, lamentó que “los partidos sin afición en Los Cármenes no serán igual a lo que han sido en estos últimos años por todo lo que nos ha dado y la conexión e identificación que existía con el equipo”. “Es una fuerza que no vamos a tener”, sentenció.