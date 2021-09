Robert Moreno: “Los resultados van a llegar seguro; veo el vaso medio lleno”

Robert Moreno tiene claro que los resultados que le faltan a su equipo “van a llegar seguro”. El técnico del Granada CF, en su comparecencia previa ante los medios de comunicación, declaró que “diariamente veo pasos hacia adelante de mis jugadores” y espera que su equipo “genere más ocasiones que el otro día, que tuvimos tres y metimos un gol, lo que es un buen porcentaje”.

El técnico catalán, que no podrá contar con Yan Eteki por lesión, no está preocupado por los goles encajados en la recta final de los encuentros que han provocado que no haya sumado cinco puntos en las primeras jornadas. En ese sentido, apuntó que “trabajar la pérdida de puntos en los últimos minutos es muy difícil. Es fútbol y a veces se da esta circunstancia desgraciada”.

Solidaridad

El preparador rojiblanco tiene claro que la defensa que hizo el Granada CF en Barcelona se dio así porque “lo habíamos entrenado, no por el gol tempranero que anotamos”. Y se mostró muy satisfecho por “la solidaridad que tiene este grupo. Es uno de los pilares del crecimiento de esta entidad junto al espíritu combativo. Salvo el día del Rayo, ese espíritu también se ha visto en el resto de partidos”. Y pese a asumir que “el debe es que no hemos ganado un partido, hay que romper esa visión negativa de no haber vencido. Pero veo el vaso medio lleno”.

"La Real Sociedad es un equipo trabajadísimo con movimientos muy difíciles de defender"

Sobre el rival, se deshizo en elogios pues considera que “tiene un once muy competitivo incluso con bajas. Todos han ido jugando y sus bajas no harán que el partido sea más fácil. Me parecería ser un iluso y un error por nuestra parte creer eso”. En concretó, destacó de los de Imanol Alguacil que son “un equipo trabajadísimo, con movimientos muy difíciles de defender. Con balón también defienden muy bien”, por lo que espera que sus jugadores sean “eficientes” ante Remiro.