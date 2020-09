Los intocables de Diego Martínez en el Granada CF

El Granada CF ha comenzado como un tiro en esta temporada 2020-2021. Tras conseguir el pase europeo hace escasas semanas, ha continuado con el sueño y ahora mismo es líder de LaLiga Santander, empatado con el Real Betis, y sigue vivo en las eliminatorias previas de la UEFA Europa League.

A pesar de no ser un equipo acostumbrado a comenzar con tanto movimiento y tanto juego, la plantilla parece que se ha adaptado bien y no le ha pasado factura un inicio tan dinámico, jugando en poco más de una semana tres encuentros. Este balance hace que los rojiblancos jueguen una vez cada tres o cuatro días.

En principio, Diego Martínez cuenta con algunos intocables, pero hay ciertas posiciones que serán de rotación, sobre todo por el fondo de armario con el que cuenta en el centro del campo y las bandas, pudiendo optar por diferentes formaciones.

Se antoja casi obligado que algunos jugadores tengan descanso en ciertos partidos, y más si cabe, si finalmente alcanzan la fase de grupos de la Liga Europa, por lo que el técnico rojiblanco deberá de ir viendo quiénes son los jugadores que van a entrar en ese juego de rotación y cuáles son los que van a tener un plano más terciario.

Incombustibles Neva y Rui Silva

Por ahora, se han disputado tres encuentros, dos de Liga y uno en Europa League, donde dos jugadores lo han jugado absolutamente todo y se prevé que seguirá así durante los próximos meses. Estos son Rui Silva y Carlos Neva. El guardameta portugués parece que se quedará jugando en el Nuevo Estadio de Los Cármenes y el técnico vigués le ha hecho saber que cuenta con él para todo, por lo que parece que Aarón Escandell deberá esperar a la Copa del Rey para contar con minutos.

Por su parte, el lateral zurdo se encuentra en una situación parecida, acumula en sus botas los 270 minutos disputados hasta ahora en una posición tan sufrida como la banda. En estos momentos, a no ser que llegue alguna incorporación o se recoloque a otro futbolista, el de El Puerto de Santa María no tiene recambio, ya que Diego ha dejado claro que no cuenta con Álex Martínez. Por lo que se verá sin descanso hasta que haya una solución o las fuerzas no le fallen. Por ahora, cumple con creces.

Tres centrales y dos laterales diestros rotatorios

En el resto de la defensa, el entrenador gallego opta por algo más de rotación, aunque sin excesos. En los centrales hay tres jugadores que serán la piedra angular, descansando siempre uno de ellos. Germán parece capitán general en la zaga, aunque no entró de titular frente al Alavés ha jugado en todo los encuentros. En una situación similar está Domingos Duarte, que jugó todos los minutos en los choques de la competición doméstica y la primera mitad ante el Teuta. Vallejo sería el tercero en discordia, el que, a pesar de contar con minutos, va a ser usado para dar descanso a la pareja de centrales titular.

En el lateral derecho, parece que Diego Martínez lo tiene claro. Foulquier para LaLiga, donde ha jugado todos los minutos y Víctor Díaz para la competición europea. Probablemente, los use según la necesidad del partido, pero, en principio, parece que la idea que maneja es esa. Queda casi fuera de la ecuación Quini, que deberá esperar a tener la oportunidad de pisar el césped por primera vez en el curso.

Yangel como piedra angular en el centro del campo

En el centro del campo, el fondo de armario es importante, pudiendo dar descanso a los jugadores cuando se crea necesario. En lo que se lleva de campaña, Yangel Herrera es el que más ha jugado, estando presente en todos los encuentros, donde suma los 90 minutos del partido en Albania más 143 en Liga, habiendo conseguido tres tantos. A él, se le suman tres jugadores más, que son Luis Milla, Montoro y Gonalons. El ex del Tenerife parece que va a ser clave en la estructura del equipo cuando juegue en Liga, pero que descansará cuando viajen por Europa. En el caso de los otros dos, Montoro ha jugado en todos los encuentros, pero siempre la mitad o menos. Algo similar al francés, aunque sumando más minutos, por lo que se irán turnando para darse descanso a ellos o coincidiendo para dárselo a sus compañeros.

También, hay que contar con la presencia de Fede Vico, Eteki y Azeez. Vico ha tenido algunos minutos, entrando frente al Teuta y el Athletic como hombre de refresco. Eteki aún no ha podido jugar, ya que se unió a los entrenamientos hace poco, tras pasar el coronavirus y Azeez solo ha disfrutado de solo 10 minutos en el primer encuentro de la temporada. Pero estarán operativos cuando se tenga que tirar de más jugadores de banquillo.

Puertas y Machís asentados en las bandas

Con respecto a la bandas, sucede lo mismo que lo anteriormente mencionado. Antonio Puertas es quien más ha jugado en esta posición, estando los 90 minutos contra Athletic y Teuta y más de una hora frente al Alavés. En Liga, sigue su camino Machís, que aunque ha sido sustituido en ambos partidos, ha salido desde la partida. En el banquillo espera Kenedy, que parece que será el primero en entrar por las rotaciones. Jugó todo el encuentro en Albania y, aunque pocos minutos, ha participado en los dos de la competición doméstica. También, se espera que según avanza la campaña Soro y Antoñín, fichaje y promesa, respectivamente, vayan sumando minutos para dar descanso a sus compañeros.

Solo dos piezas para la punta de ataque

Por último, la delantera no tiene mucha vuelta de hoja. Dos veteranos, dos expertos en hacer gol y sacar de quicio a la zaga rival. Dos puntas de los que los defensas van a aprender mucho y que se las saben todas. Roberto Soldado es el fijo en la titularidad, así lo ha demostrado jugando los tres envites desde el inicio y sumando dos goles. Por su parte, Jorge Molina aún intenta coger el ritmo tras pasar el Covid-19. Ha jugado la mitad del partido europeo y unos cuantos minutos en la segunda jornada. Pero, probablemente, acabe teniendo más minutos y viendo portería más de una vez.

Todo ello, con la incógnita de si finalmente llegará algún fichaje más, que podría hacer que se rote más aun o que alguno de los mencionados tenga que mirar hacia la puerta de salida. También, hay que sumar el filial, donde muchos de sus futbolistas esperan dar el salto en esta campaña con tantos encuentros y seguro se verán sus cualidades en los encuentros de Copa.