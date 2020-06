Sin apenas tiempo para recuperarse ni preparar el choque, el Granada CF tiene este lunes una nueva cita con la que resarcirse de la derrota el pasado viernes ante el Villarreal. Los rojiblancos viajan a tierras madrileñas para medirse al Leganés, un conjunto muy necesitado pero no desahuciado que en el regreso a la competición ha sumado un punto de nueve posibles. Lo hizo en la última jornada en Mallorca, un rival directo para evitar el descenso, gracias a un golazo de Óscar Rodríguez, uno más, que dejó a los pepineros a un partido de la salvación.

Los encuentros pasan y para los madrileños cada cita es una oportunidad menos para alcanzar una permanencia que se complicó de manera exponencial tras la marcha de sus dos referentes ofensivos. Por un lado, Youssef En-Nesyri fue traspasado por veinte millones de euros al Sevilla FC en el mercado invernal, siendo la mayor venta del CD Leganés en su historia. Los blanquiazules no se reforzaron pero una vez cerrada la ventana de fichajes vieron como el FC Barcelona se llevó por 18 ‘kilos’ a Martin Braithwaite. Entraron 38 millones en las arcas pero se desmanteló una delantera de calidad.

Mala dinámica

Los datos están ahí. En los últimos ocho partidos, los de Javier Aguirre tan sólo han ganado un encuentro y fue justo antes del parón ante el Villarreal en el Estadio de La Cerámica. Con esa dinámica, será muy difícil que el modesto conjunto del Sur de Madrid pueda prolongar su presencia en LaLiga Santander un año más, que sería el quinto consecutivo. Por ello, el duelo de esta noche, que en un principio se iba a disputar a las 19:30 horas pero que debido a las altas temperaturas que se prevén dará comienzo a las 22:00 h., se antoja clave.

El once inicial dependerá de las sensaciones y el estado físico de varios jugadores rojiblancos

Pero a Butarque llega el Granada CF con la intención de no renunciar a jugar en Europa la próxima temporada, aunque la empresa no será fácil. Sin presión, acceder a la séptima se ha complicado pero todo lo que sea subir posiciones en la tabla clasificatoria supondrá más recursos económicos de cara al próximo curso pues en el reparto de los derechos televisivos se tiene en cuenta la clasificación de esta campaña. Por tanto, no cabe la relajación y a buen seguro que Antonio Fernández Monterrubio y los suyos se lo han hecho saber a los jugadores de Diego Martínez.

Una jornada más, la planificación del choque estará condicionada por el estado físico de los futbolistas rojiblancos y la disponibilidad del técnico en determinadas posiciones. Es el caso del lateral izquierdo y la delantera. Y es que exceptuando Rui Silva, cuyo desgaste no es tan intenso como el de otros jugadores, Neva y Carlos Fernández son los jugadores que más minutos han estado sobre el terreno de juego en las tres jornadas que se llevan disputadas tras el parón provocado por el coronavirus. El lateral gaditano tan sólo tiene la competencia de Ismail Köybasi aunque Dimitri Foulquier también puede jugar ahí, dado que el parche de Gil Dias ante el Villarreal fue por dotar de mayor presencia ofensiva a los nazaríes que buscaban el empate.

Arriba, de la evolución de Roberto Soldado dependerá que el ariete sevillano pueda descansar de inicio o no. Unas molestias le impidió jugar la segunda parte el viernes y hasta esta mañana, que será cuando se dé la lista de convocados, no se conocerá si podrá actuar o no. En cualquier caso, es evidente que habrá cambios en el once inicial simplemente por dar mayor frescura física. Jugadores como Foulquier, Azeez, Machís, que volverá a la que fue su casa, Vallejo e incluso Vadillo podrían tener su oportunidad de inicio aunque la base será la de casi siempre, con Yangel Herrera al mando en el centro del campo ante la ausencia, una semana más, de Maxime Gonalons.

El sistema

El sistema a emplear también será otra de los factores a desvelar, aunque eso en el Granada CF ya no es importante dada la capacidad que tiene para variar el esquema de juego conforme pasan los partidos como ya quedó demostrado ante el Villarreal.

El golpeo a balón parado de Óscar es una de las principales armas ofensivas del Leganés

Leganés no se le suele dar bien a los rojiblancos, pues las dos veces que ha visitado Butarque ha caído. La primera fue en la campaña 2015-2016 en Copa del Rey, duelo en el que cayeron por 2-1 en la ida pero en Los Cármenes El Arabi dio el pase a los octavos de final. Más daño hizo la otra derrota, esta vez en Liga. Fue el año del descenso, curso 2016-2017, con Lucas Alcaraz en el banquillo y un jugador cedido por el Granada CF al cuadro madrileño como Machís que marcó el único tanto del choque en un encuentro clave para la permanencia que condenó a los rojiblancos prácticamente al descenso. Ahora la historia ha cambiado y una derrota pepinera ante los nazaríes pondría muy difícil la permanencia. Por ambición no será.