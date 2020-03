El gen competitivo hace olvidar el posible cansancio copero del Granada CF

El Granada CF entrará el próximo domingo en el último cuarto de una temporada que va camino de ser inolvidable. Más allá de su exitosa participación en la Copa del Rey, en muy pocos partidos el conjunto de Diego Martínez no ha competido. La última muestra de ello se dio en el Estadio Ciutat de Valencia donde los rojiblancos, sobre los que había muchas dudas por el rendimiento que podrían ofrecer tras la resaca copera, volvieron a dar la cara. Pero una vez más, ese gen especial que tiene esta plantilla cuando las cosas vienen mal salió a relucir en una segunda mitad en la que cambió por completo con la entrada de Machís y Antonio Puertas al campo, logrando un punto que acerca la permanencia matemática un poco más si es que no la tiene ya de manera virtual.

En el mundo del deporte cuando se pierde se suelen buscar muchas excusas si no se logran los objetivos. Es más fácil buscar elementos externos a hacer autocrítica. Una de las favoritas, sobre todo en los equipos que no cuentan con plantillas tan competitivas y que no están acostumbrados a jugar tres partidos entre semana, es el cansancio. Pero el Granada CF de esta temporada está demostrando que si se saben gestionar los recursos, dando descanso de manera apropiada, las piernas responden, trabajo de recuperación al margen por parte del cuerpo médico. Porque de otra manera, no se entendería que tanto el Athletic Club como los rojiblancos dieran la cara en sus respectivos encuentros y eso que tuvieron poco más de 48 horas de descanso.

Tranquilidad

La buena situación deportiva de la entidad propiedad de Jiang Lizhang pero gestionada realmente por Antonio Fernández Monterrubio y su equipo, que son los que están al frente en el día a día, va a hacer que los aficionados disfruten, por fin, de un final de campaña tranquilo. En el último periodo en Primera División a la gestión de Gino Pozzo y Quique Pina se le achacaba, entre otros muchos déficits, el hecho de no asentarse en la categoría y gozar de una campaña sin tener que llegar a las últimas jornadas jugándose la continuidad en la categoría en la recta final.

De hecho, sucedió casi todos los años. Un dato más que confirma que lo que está haciendo Diego Martínez y los suyos no es normal siendo un recién ascendido. Porque con once encuentros por delante y 33 puntos en juego, muy mal lo tendrían que hacer lo rojiblancos y muy bien los once equipos que tiene por debajo, para descender. Una tranquilidad que hará a los aficionados poder ver los partidos de su equipo sin la presión y la necesidad de otras temporadas.

Mejor historia

Los rojiblancos son novenos, a tan sólo tres puestos de su mejor clasificación en la historia. En las campañas 1971-1972 y 1973-1974 terminaron sextos y aquellos equipos se quedaron en la memoria de los más fieles. Eran otros tiempos. Ahora, terminar en dicha posición garantizaría jugar en Europa la próxima temporada. Unos puestos europeos que están, hasta el duelo de este martes aplazado entre el Eibar y la Real Sociedad, a cinco puntos pero si los donostiarras ganan, estarían a siete que son con los que cuenta de más el Atlético de Madrid que pasaría así a la sexta plaza.

Sin embargo, si el cuadro de Imanol Alguacil sigue en esa buena dinámica y vence al Athletic Club en la final de Copa, el séptimo clasificado jugaría la Europa League y con respecto a dicho puesto, el Granada CF tiene cuatro puntos menos siendo el Valencia el rival a tener en cuenta. Un opción real pero que no debe obsesionar al cuadro nazarí porque, sin presión, todo es más fácil.

Los Carlos

El último mes de competición, tanto en Liga como en Copa, está ofreciendo la mejor versión de jugadores con mucho futuro entre los que destacan Carlos Neva y Carlos Fernández. Ambos cuentan con 23 años y están ofreciendo un rendimiento excelso. El primero era menos conocido para la afición rojiblanca aunque los que acudían a ver al filial ya eran conscientes de la calidad que tenía. Pero Neva se ha adaptado a la perfección a la máxima categoría, en la que debuta, y está siendo una de las grandes sorpresas.

Carlos Fernández está dejando detalles en cada encuentro de un futbolista muy completo

Por su parte, el delantero sevillano está a un nivel excelso. Goles al margen, participa activamente en el juego de ataque, dejando detalles en cada encuentro de un futbolista muy completo, con gol pero también con capacidad de trabajo, personalidad e intensidad. Una joya del que seguro que el Sevilla FC sacará un buen rédito pues está cedido sin opción de compra por parte de la entidad hispalense. Se tuvo buen ojo a la hora de su contratación.