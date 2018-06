La nueva era llega a la campaña de abonados

Originalidad, perseverancia, entusiasmo, humildad, amistad, familia, historia y orgullo de pertenencia. Esos son los valores que el Granada CF quiere ofrecer a sus abonados y a los que pueda captar de cara a la próxima temporada. Una campaña en la que ha tratado de apelar a los 'genes' rojiblancos de su afición de cara al tercer año de Jiang Lizhang al frente.

Para ello, desde la entidad rojiblanca se ha buscado la colaboración de sus leyendas y de sus abonados bajo el eslogan 'Porque solo hay un equipo que llevas en los genes', con un vídeo promocional en la que los protagonistas cuentan lo que para ellos es el Granada CF.

El precio de los carnés se podrán financiar mediante tres entidades bancarias

Pero al aficionado lo que realmente le importa son los precios y en ese sentido se ha hecho un esfuerzo con rebajas en el coste de los carnés, además de alguna que otra ventaja más conscientes que mantener a los casi 11.000 abonados del pasado curso será muy complicado.

En ese sentido, Antonio Fernández Monterrubio, director general, dijo "aprender e ir paso a paso. No queremos fijarnos un número en concreto aunque habrá gente que cree que no vamos a llegar al número de la pasada temporada". Lo que sí tienen claro los responsables es que "hay gente que va estar siempre con nosotros y otros a los que tenemos que ilusionar y convencer. Pero ahora es cuando más necesitamos a nuestros aficionados, en los momentos difíciles y este es uno de ellos aunque el club haya vivido otros mucho peores", apuntó.

Monterrubio, tan sincero como siempre, no dudó en reconocer que "lo que no queremos es hacer pagar a los abonados los problemas presupuestarios que tenemos, porque existen otras herramientas para solucionarlos que usaremos y que no sea la subida de los precios que sería lo fácil".

La campaña cuenta con una principal novedad y es que, por fin, se podrá renovar online, sin tener que acudir a las oficinas del club y hacer colas, una imagen triste que cada año se repetía y que se va a terminar. También se podrá renovar o abonarse de manera presencial pero al menos se da la facilidad para que, desde cualquier ordenador, el interesado pueda renovar, cambiar de categoría y hacer el pago del carné mediante tarjeta de crédito. No obstante, sí tendrá que acudir al Estadio de Los Cármenes para recoger la tarjeta que le acredita como abonado a partir de las 72 horas siguiente a efectuar la operación.

Paula de la Peña, directora de Relaciones Externas y Desarrollo, explicó todo el proceso además de los precios y fechas de una campaña que arranca el próximo lunes día 2 de julio, aunque desde ya se puede pedir cita en la web del equipo para renovar o abonarse de manera presencial. Se han previsto dos plataformas distintas, una de renovación y otra de nuevas altas. El abonado deberá meter un código que aparece en su carnet de la pasada temporada en caso de renovación y a partir de ahí, podrá ver sus datos, asiento, precio y forma de pago. En el caso de abonarse por primera vez, el proceso es similar al de compra de una entrada para un partido. Aquellos abonados que vivan fuera, se deberán poner en contacto con el club para el envío de su tarjeta.

De la Peña apuntó que "lo que buscamos con esta campaña son los sentimientos de las personas y que todos los abonados, cuando la vean, se identifiquen pero que además transmitan esas sensaciones a conocidos, familiares y que les hagan ver lo que ha sido el Granada CF toda la vida".

Se ha previsto, además, un descuento si la renovación o el alta se hace de manera online, modernizando al fin al club en un proceso que tradicionalmente ha generado muchas críticas. Es por ello por lo que la responsable de Relaciones Externas y Desarrollo pidió "paciencia ante posibles problemas que puedan surgir".

También se ha querido hacer un guiño con las personas mayores que llevan tantos años como socios y que superen los 65 años, de forma que se ha creado un abono especial "por todo el frío y los disgustos que les damos, y es que a esa edad el corazón sufre mucho en determinados momentos", manifestó la responsable del club.

Además, existe una bonificación para los jóvenes mediante un acuerdo con el Instituto de la Juventud de la Junta de Andalucía, con precios especiales para gente que tenga el carnet joven que se prolonga hasta los 30 años.

Los accionistas de la sociedad y los abonados VIP's tendrán un sitio preferencial para ser atendidos en el club, aunque fue la grada de animación la que centró parte de la rueda de prensa. Los integrantes de la misma pagarán 95 euros pero como señaló De la Peña, "el sentido de su existencia es estar con el club y que el estadio no se quede mudo incluso en los momentos en los que todos nos quedamos mudos. Es como un trabajo adicional que tienen, de ahí que pondremos condiciones pero también tendrán derechos". En concreto, si acuden a más del 80% de los partidos obtendrán un 50% de descuento sobre el precio que se fije la próxima campaña, pero si no acuden a la mitad de los partidos, no podrán renovar en dicha zona en la 19/20.