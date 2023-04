Tensa comparecencia de Paco López: "Fuimos muy dominadores"

En lo que muchos aficionados tenían la esperanza de que fuera una rueda de prensa con autocrítica, Paco López no tardó en demostrar lo contrario. Tras la pobre actuación de su equipo sostuvo que pese a la derrota fueron "muy dominador desde el principio", aunque es cierto "que ya sabíamos que, por la forma en la que quisimos jugar, podíamos pasarlo mal si no teníamos efectividad y precisión para hacer daño al rival en los últimos metros", declaró.

Respecto al gol de Fran Gámez, el único del partido, cree que es "mucho ganado". El preparador rojiblanco cree que "el gol fue un error nuestro al no seguir la marca del lateral, que nos hizo un golazo, y a partir de ahí fue un quiero y no puedo porque seguimos teniendo la pelota y el control aunque cada contra del Zaragoza era peligrosa porque dejábamos muchos espacios. Hace muy poquito estábamos siendo muy eficaces y en estas dos últimas jornadas no lo hemos sido", lamentó.

"Dejamos mucho espacio y eso es lo que hace que las estadísticas reflejen más disparos del Zaragoza, pero mi sensación fue que pudimos empatar el partido porque tuvimos infinidad de llegadas en la segunda parte, y en la primera también. El peso del partido lo llevamos nosotros", esgrimió.

A partir de ahí, se montó una buena y Paco López lanzó el arsenal ofensivo que le faltó en los noventa minutos, solo que fue en la sala de prensa de La Romareda ante los comentarios de los periodistas locales. "Mi equipo estuvo en campo contrario, llegó al área, dio un buen uso a la pelota, fue capaz de superar las primeras líneas de presión del Zaragoza en muchas ocasiones… pero hicieron muy buen partido, sobre todo tras ponerse por delante, e hizo las cosas muy bien para aprovechar los espacios que dejó. No digo que no mereciera ganar", subrayó.

El técnico terminó por encender su mecha cuando le cuestionaron por el penalti no señalado a Ignasi Miquel; "clarísimo, según él", apuntó. Unas veces hay muchas repeticiones y otras, pocas". A esto, un periodista local le hizo el gesto de las manos de Carlos Neva. Si el VAR no lo quiso ver… No vi ni una ni otra, no tengo ni idea de por qué no se vieron más. El forofismo lleva a lo que lleva", respondió contundente.