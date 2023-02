Paco López, sobre el VAR: "Me duele que haya compañeros que intenten insinuar cosas del Granada"

Paco López no se ha mostrado nada contento tras el punto conseguido ante el Huesca al empatar 1-1 en El Alcoraz. "Lo analizaremos sobre la semana y le daremos su valor, pero ahora mismo estamos enfadados porque queríamos los tres puntos. El punto sabe a poco pero le daremos valor durante la semana porque el Huesca es un equipo muy difícil en su campo".

Sí se mostró contento y a su vez satisfecho el valenciano, pues el conjunto oscense "te lleva a mucho duelo". Es muy difícil mantener una regularidad con balón para crear ocasiones cuando el Huesca tiene tan claro a lo que quiere jugar y en cuanto hay balón parado te mete rápido en tu área. No es fácil mantener la continuidad en el juego, pero hubo alternativas. Tiene mérito lo que hicimos", se felicitó.

No estuvo exento de polémica el encuentro debido al gol anulado a Shon Weissman en la segunda mitad. A pesar de ello, Paco López aseguró respetar siempre las decisiones arbitrales "aunque no las entienda. Sin embargo, sí se mostró molesto por lo que ocurrió tras el encuentro en Tenerife. En concreto, "lo que se generó" tras el tanto anulado a Elady en Los Cármenes.

"Me duele ser respetuoso con las decisiones del árbitro y que otros no lo sean e intenten insinuar cosas de un equipo como el nuestro que solo lucha, trabaja y pelea para hacer las cosas bien por un objetivo. No voy a hacer lo mismo que otros compañeros, aunque los respeto", señaló. »A seguir trabajando", sentenció.