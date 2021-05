Con las costuras al descubierto

No por no ser novedad deja de ser importante. El Granada CF, como prácticamente cada jornada desde el comienzo de la temporada, tuvo que disponer con un once plagado de ausencias importantes.

Los nazaríes recibieron en casa al Real Madrid sin su columna vertebral y con hasta nueve bajas, entre las que destacan los nombres de Víctor Díaz, Carlos Neva, Montoro, Yangel Herrera o Kenedy. Soldado, sancionado, tampoco pudo estar.

Planteamiento

La recuperación de Domingos Duarte y el tener un sustituto de garantías en el lateral, Quini, dejaron al centro del campo como el principal obstáculo a paliar.

Diego Martínez optó por variar el sistema habitual (1-4-1-4-1) para atenuar el vacío que dejaron las ausencias de Yangel y Montoro e introdujo un dibujo con dos mediocentros, Eteki y Gonalons, y un mediapunta, Fede Vico. Como jugador más adelantado de inicio, el técnico vigués prefirió la veteranía de Jorge Molina a la potencia física de Luis Suárez.

Real Madrid

El conjunto merengue, pese a disponer de un número de bajas similar a los rojiblancos, atesora una de las plantillas más cotizadas de Europa, preparada para la acumulación de minutos y con un fondo de armario de varios quilates. Aun así, Zidane prefirió confiar en dos chavales del Real Madrid Castilla, Marvin y Miguel Gutiérrez, antes de en futbolistas como Odriozola o Isco. Marcelo, que andaba disponible, quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica. Jugadores de la talla de Kroos o Hazard ocuparon un puesto en el banquillo. Ahí es nada.

Problemas

El inicio ya hizo presagiar que sería una noche complicada para el Granada. Los blancos salieron enchufados desde el inicio e hicieron notoria su superioridad numérica en el centro del campo, con un Casemiro fijado en la posición de pivote que secó las infiltraciones de Fede Vico.

La frescura por bandas de los de Zidane desgastó a unos nazaríes que acusaron lo dilatado que está siendo el curso y acabaron pagando caro sus errores. Miguel Gutiérrez aprovechó un hueco –demasiado extenso– entre centrales y Modric castigó con el 0-1. Rodrygo, al borde del descanso, hizo lo propio tras una horrible transición de los rojiblancos y una mala defensa de Germán Sánchez. 0-2.

El factor Soro

El Granada sólo se acercó, fugazmente, con la entrada al verde de Alberto Soro. El jugador zaragozano ingresó en los primeros minutos de la segunda mitad y otorgó al equipo una frescura que parecía extinta. Partió desde la banda derecha pero apareció por toda la zona de ‘tres cuartos’ al realizar diagonales hacia el centro que hicieron dudar a una, hasta ese momento, sólida zaga madridista.

En una de sus internadas cedió el esférico a Luis Suárez, que chutó desde dentro del área y provocó un rechace de Courtois que aprovechó Jorge Molina para anotar.

Descalabro

El gol sólo fue un espejismo, pues el Madrid no se amilanó y juzgó con dureza los infantiles errores rojiblancos. Odriozola penó la flaqueza de Gonalons dentro del área y Rui Silva, con un fallo estrepitoso lejos de sus dominios, regaló la sentencia. Suárez, negado de cara a portería, pudo maquillar, sin éxito, el marcador en los instantes finales.